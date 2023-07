Consiglio comunale a Vallecrosia, approvato all'unanimità l'ampliamento di Casa Rachele

Approvate all'unanimità, durante il consiglio comunale odierno, le modifiche da apportare al vigente piano urbanistico comunale in relazione alla richiesta di permesso per costruire, ampliare e completare la residenza protetta per anziani “Casa Rachele” Zitomirski di Vallecrosia.

“Questa pratica è stata spiegata in commissione abbondantemente. È un Suap che prevede come primo atto l’aggiornamento del piano urbanistico comunale per rendere congruo il progetto di ampliamento della struttura perché è un lustro per la nostra città che su base regionale sia considerata la migliore. Questa pratica prevede un adeguamento come prima istanza normativa. È un adeguamento rispetto agli organi vigenti. È la fase tecnico urbanistica. È un atto che approvo a tutela della casa Rachele Zitomirski” - ha spiegato il sindaco Armando Biasi.

“Condivido appieno le parole di apprezzamento della struttura che il sindaco ha fatto. È un grande orgoglio per me, sia come consigliere che cittadino, poter vedere che questa struttura si amplia e migliora i servizi per tutte le persone che sono in lista di attesa che possono così pensare di entrare nella struttura” - ha detto il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - “Non si è tenuto conto però dell’altezza dei fabbricati. Già nel Puc si sarebbe dovuta inserire un’altezza adeguata. Ci siamo focalizzati sul discorso della pista ciclabile perché viene eliminato l’anello della pista ciclabile senza pensare a percorsi alternativi. La nostra riflessione nasce perché dietro il supermercato Mercatò vi è un tratto della pista ciclabile realizzata a scomputo che doveva essere collegata ma oggi questo non è più possibile, però, si sapeva già ai tempi che la struttura si sarebbe ampliata e allora, chiedo, perché i soldi pubblici sono stati investiti per quel tratto di pista ciclabile quando invece sarebbero potuti essere usati per altri scopi? È una segnalazione che facciamo”.

“E’ un progetto importante al servizio dei cittadini anche sul piano sociosanitario. Verranno realizzati i giardini” - ha aggiunto il consigliere comunale Mirko Valenti.

“Noi ci siamo già espressi in maniera favorevole ad approvare il Suap per una fondazione che opera molto bene. Credo che sia un contributo per cercare di abbattere le liste di attesa. Noi, come gruppo, siamo favorevoli perché approviamo una pratica importante e perché il livello altissimo dei servizi offerti dalla struttura in questa maniera riuscirà ad ampliare l'offerta” - ha dichiarato il consigliere comunale Cristian Quesada.