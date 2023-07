Vallecrosia, Biancheri e Ierace si dimettono da consiglieri comunali (Foto e video)

Il secondo consiglio comunale del nuovo mandato dell’Amministrazione Biasi si è aperto con le dimissioni di Patrizia Biancheri e Giuseppe Pino Ierace dal ruolo di consiglieri comunali per far entrare i primi non eletti: Marco Calipa e Stefano Fullone, che da oggi saranno consiglieri comunali di Vallecrosia. Patrizia Biancheri e Giuseppe Pino Ierace, invece, manterranno solo l’incarico di assessori.

Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti si è tenuta anche la comunicazione e la presa d’atto della modifica del capogruppo consiliare “Cittadini in Comune- Biasi Sindaco” che sarà Marco Calipa a seguito delle dimissioni di Pino Ierace. Vi è stata la presa d’atto della modifica delle commissioni consiliari permanenti e la definizione della nuova composizione-sostituzione dei componenti dimissionari.

È stata, inoltre, nominata la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato valido dal 2023 al 2028. "Chiediamo di poter rinviare con uno spirito propositivo la presentazione delle linee programmatiche" - ha chiesto il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

"Consideriamo utile il ritiro delle linee programmatiche" - ha aggiunto il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Ritengo utile rimandare alla prossima seduta la trattazione di quanto in oggetto".

"L'idea di rimandare la pratica può avere un senso considerando che sono in accordo a una cosa che ha detto il consigliere Valenti. Mi aspettavo che ci fossero elencati ciò che è stato fatto in questi cinque anni" - ha dichiarato il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.

"Mi associo a quello che è stato detto dai miei colleghi. Pensavo non fosse un programma elettorale e invece lo è. Non è una critica, se riusciamo a vederci un attimo e a discutere sarebbe un'apertura nei nostri confronti" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Luciana Rondelli.

"Prendo atto delle aspettative dei consiglieri di minoranza. Qui entrano in gioco i ruoli della maggioranza e della minoranza. I lavori non possono essere più dei punti di vista ma devono essere delle procedure" - ha risposto il sindaco Armando Biasi - "Viene riportata l'attività operativa che rispecchia il nostro programma elettorale. E' una richiesta anomala. Non accetto la richiesta di sospensione. Le vostre istanze sono totalmente da respingere".