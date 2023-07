Vallecrosia, Rondelli: "Interventi per la prevenzione del randagismo e per la spiaggia dedicata agli animali"

Una particolare attenzione è stata mostrata dal gruppo consiliare Perri Sindaco, durante il consiglio comunale odierno di Vallecrosia visto che ha presentato due ordini del giorno relativi al mondo animale: uno sulla prevenzione del randagismo e uno sugli interventi per una spiaggia dedicata agli animali.

“I fondi sono sempre meno, le sterilizzazioni sono sempre più necessarie e non si conosce il numero preciso dei gatti. Chiedo di impegnare ulteriori risorse. I gatti vanno sterilizzati prima che vadano in calore” - ha detto il consigliere comunale di minoranza Luciana Rondelli parlando della prevenzione del randagismo - “Il veterinario di competenza ci avete indicato che è Ioculano ma non sappiamo quando possiamo portarli. I gatti vanno in calore a febbraio e ora le gatte sono incinte ed è un problema perché si crea randagismo. L’ambulanza veterinaria perché non è mai stata presa in considerazione da questa Amministrazione? Tutti i randagi sono figli tuoi, caro sindaco. C’è un problema e bisogna risolverlo”.

Il vicesindaco Marilena Piardi ha replicato: “Sono andata più volte a vedere le colonie feline. Ho fatto tre riunioni. Ci sono stati tre anni di Covid e forse in quel momento era impossibile fare delle riunioni e occuparsi dei gatti ma le volontarie si sono occupate lo stesso dei felini. A bilancio sono stati messi 2mila euro. Le spese presunte sono di 1500 euro. L’Asl contribuisce in mano d’opera. E', infatti, l’Asl che deve sterilizzare i gatti. Noi ogni anno specifichiamo i gatti che abbiamo ma l’Asl ci mette sempre in lista d’attesa. Il servizio dell'ambulanza veterinaria è arrivato dopo che abbiamo istituito una convenzione per un servizio di pronto soccorso per animali con un canile”.

Il consigliere comunale di minoranza Luciana Rondelli si è, inoltre, soffermata sugli interventi per la spiaggia dedicata agli animali: “Ho guardato e confrontato la spiaggia di Vallecrosia con quella di Bordighera, che è recintata. Il cane oggi è un membro della famiglia e se uno deve andare in vacanza guarda se c’è una spiaggia dedicata agli animali e se non c’è non ci va, sceglie un'altra località. È una perdita di turismo. La Liguria è la Regione più amica al dog friendly d’Italia ma noi no. Se vogliamo fare una città turistica e non la attrezziamo di una spiaggia dedicata ci diamo la zampa sui piedi”.

L’assessore Antonino Fazzari ha risposto: “Uno dei miei primi lavori è stato attivare le Sla riservate ai cani. La mia intenzione politica è quella di creare un’area dedicata per i cani. Ora è una grande spiaggia, identificata come spiaggia numero 10. Si è creata una zona ombreggiata per essere usufruita da tutti, cani e persone, ma è stata riscontrata una difficoltà di convivenza e, perciò, l'area canina verrà recintata. Per colpa di una mal gestione dei padroni dei cani abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti ma l'intento è sempre quello di creare un'area adeguata e bella. Il cane ha bisogno di un punto all'ombra“.

Entrambi i punti all'ordine del giorno sono stati approvati.