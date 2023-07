Spiagge e mare, Perri: "Vallecrosia non ha riconoscimenti, come mai non è stata presa la Bandiera blu?"

Il gruppo consiliare Perri Sindaco, durante il consiglio comunale odierno, ha presentato un’interrogazione sul mare di Vallecrosia.

“Non c’è stata attenzione verso il comparto turistico quando non è stata presa la Bandiera arancione visto che Vallecrosia tocca il mare. Come mai non è stata presa la Bandiera blu?” - ha detto il consigliere comunale Fabio Perri - “Non abbiamo neanche un riconoscimento di Legambiente o del Touring Club. Perché le spiagge sono lasciate andare e non hanno nemmeno un cestino? Sono convinto che se ci mettiamo insieme, noi della minoranza, il consigliere Cannazzaro e l’assessore Ierace, riusciremo a creare dei grandi eventi. Fatte le persone concrete. Dite che non vi interessa un certo settore perché vi interessa altro, come bandi e piste ciclabili. Abbiamo spiagge fantastiche, un mare pulito e la ciclabile che possono incrementare il turismo. Per i servizi allestiamo anche un‘area per i cani”.

“Ci sono 15 postazioni di cestini sul mare” - ha replicato l’assessore Antonino Fazzari - “Per la candidatura e l’ottenimento della Bandiera Azzurra servono 33 servizi e richieste sul litorale di cui in parte il nostro comune è sprovvisto, come l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori di riqualificazione del lungomare si stanno facendo anche per ottenere la Bandiera Blu che viene data a uno specchio di spiaggia. In tempi non sospetti il sindaco mi aveva già espresso questo desiderio di poter arrivare ad ottenere questo riconoscimento”.