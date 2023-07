Vallecrosia, Valenti: "Modificare il regolamento di polizia locale per combattere vandalismo e bullismo"

Uno dei punti all’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Perri Sindaco, illustrato nel consiglio comunale odierno, era incentrato sulle modifiche al regolamento di polizia locale per combattere vandalismo e bullismo a Vallecrosia.

“Per tutelare i cittadini abbiamo inserito modifiche al regolamento di polizia locale per combattere vandalismo e bullismo. Abbiamo inserito per esempio la multa nei confronti di chi ha trasgredito per mettere i giovani nella condizione di rispettare le regole” - ha spiegato il consigliere di minoranza Mirko Valenti.

"Alcuni ragazzi si sono divertiti spaccando la recinsione del monumento degli alpini. Mettendo una telecamera certamente si può beccare i colpevoli e poi inserirli in qualche programma di tipo sociale ma l'impegno è educare a evitare di prendere la sanzione" - ha aggiunto il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

L’assessore Antonino Fazzari ha replicato: “Il bullismo, il cyberbullismo e il danneggiamento sono sottoposti a leggi subordinante che arrivano dallo Stato. Sono normative già disciplinate e l’ente non potrà mai decidere perché si parla di minori. Tutti quelli che sono i reati come il bullismo sono regolati dallo Stato e non possiamo applicare delle nuove leggi, è impossibile. Bisognerebbe beccarli sul fatto. L’unico nostro dovere è assicurarci che si rispettino le leggi. Abbiamo già predisposto da qualche mese un passaggio frequente, quasi giornaliero e notturno, per evitare assemblamenti di ragazzi. Il problema c'è ma dobbiamo attenerci alle norme nazionali. Quando tocchiamo la sfera minori è molto complicato. Non è assentibile“. L'ordine del giorno non è stato approvato.