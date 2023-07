Vallecrosia, Valenti: "Parcheggio Goso è una discarica, servono interventi mirati"

Il gruppo consiliare Perri Sindaco, durante il consiglio comunale odierno, ha presentato un’interpellanza sulla presenza di spazzatura abbandonata nel parcheggio Goso a Vallecrosia.

“Il parcheggio Goso si presenta in uno stato di abbandono. È diventato una discarica. Si chiede se è intenzione della Giunta intervenire prima che inizi il cantiere“ - mette in evidenzia il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - “L’area in questione costituisce un biglietto da visita per cittadini e turisti. È una situazione intollerabile, si chiede se in qualche modo si può tutelare l’area con interventi mirati”.

“Sarà premura dell’ufficio competente segnalare la situazione per garantire il giusto decoro” - ha replicato l’assessore Antonino Fazzari - “Nell’ambito dei fondi saranno destinate a Vallecrosia altre 15 ecoisole, in totale saranno 26, e ognuna sarà dotata di telecamera di videosorveglianza. Ritengo inopportuno montare una telecamera laddove a breve verrà installata. Insieme al comandante della polizia locale, però, sono stati presi dei provvedimenti. Verranno attuati ulteriori servizi di controllo. È un problema riscontrato in tutti i 18 comuni, poiché il servizio di fatto non è partito come dovrebbe essere fatto e, inoltre, c’è malcostume e maleducazione. Una delle più gravi problematiche che avremo sarà quello di educare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti”.