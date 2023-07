Vallecrosia, "mancano i cestini e c'è erba alta nel centro storico e in città": le interpellanze della minoranza

Il gruppo consiliare Perri Sindaco, durante il consiglio comunale odierno di Vallecrosia, ha presentato interpellanze sul decoro urbano e sull’erba alta presente nel centro storico e in città.

“Mancano i cestini in città. Non c’è la possibilità di spegnere un mozzicone e buttarlo in un cestino, né in città né nel centro storico“ - spiega il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri parlando del decoro urbano.

“Sono stati assegnati 110 cestini per la città che serviranno anche per spegnere le sigarette. Il mio impegno è stato portare 10 milioni di euro nel Comune” - ha replicato l’assessore Antonino Fazzari - ”Stiamo attendendo i tempi delle norme di attuazione, dalle ultime notizie le linee guida del Mite saranno annunciate entro la metà di agosto. Entro la fine dell’anno saranno usati i soldi e arriveranno i cestini in tutta la città”.

“Erba alta è presente in tutto il centro storico, che va valorizzato. Lo sfalcio dell’erba è previsto nel capitolato del verde pubblico? La città non è mai stata così sporca. Hanno tagliato solo due roveti ma ora sono oltre le macchine. È una cosa vergognosa che i tecnici usino il diserbante perché nuoce sia ai bambini che agli animali. Era già pervenuto cinque anni fa perché hanno dato il diserbante vicino alla colonia felina e due gatti sono stati male“ - ha detto il consigliere comunale di minoranza Luciana Rondelli riferendosi all’erba presente nel centro storico e in città.

“Faremo un accertamento con i tecnici sull’uso del diserbante anche se mi risulta che non venga utilizzato” - ha risposto l’assessore Antonino Fazzari - “In merito allo sfalcio dell’erba nel centro storico e sui marciapiedi non è compreso nell’appalto dei rifiuti e non è stato inserito nell’appalto del verde pubblico“.

"E' una segnalazione opportuna che si potrebbe segnalare direttamente ai tecnici. Si fa un'interpellanza e siamo qui per ascoltare" - ha aggiunto il sindaco Armando Biasi - "E' importante ritornare nella correttezza dei rapporti, è importante segnalare ma non usare toni accesi".