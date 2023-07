Vallecrosia, il sindaco cita Veronica Russo: scoppia la bufera in consiglio comunale (Video)

Scoppia la bufera in consiglio comunale a Vallecrosia quando, durante la discussione di un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Perri Sindaco, il primo cittadino di Vallecrosia Armando Biasi cita Veronica Russo, che era seduta tra il pubblico. Il consigliere regionale perde la pazienza, sbotta e chiede al sindaco di smettere di citarla.

Non è, infatti, la prima volta che il sindaco di Vallecrosia nomina la figura di Veronica Russo durante una seduta di consiglio comunale. "La mia privacy per l’ennesima volta è stata lesa dicendo pubblicamente dove ti trovi" - ha commenta il consigliere regionale Veronica Russo al termine del consiglio comunale – "Vengo citata in ogni consiglio comunale, è successo sui social dove è stato addirittura espresso l'indirizzo di dove abito, quindi è normale che prima o poi uno sbotta".

Il consigliere regionale intervenendo ha interrotto per qualche minuto il consiglio comunale. "Ho semplicemente chiesto che non venisse tirata in mezzo la mia persona perché conosco bene le regole dei consigli comunali e so benissimo che non si può rispondere e perciò chiedo scusa per il gesto che ho fatto perché istituzionalmente non è corretto. Si è però raggiunto ogni limite" - ha detto Russo - "Forse non è più il consigliere regionale che dà fastidio ma è la persona, in quanto Veronica Russo, che dà fastidio. Si è raggiunto un limite, prenderò provvedimenti".