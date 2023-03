Bordighera, ricostruzione e difesa delle spiagge. Laganà: "Ottenuti oltre un milione di euro di finanziamenti"

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Bordighera, andata in scena in serata, è stata discussa un’altra interpellanza presentata dal gruppo consiliare Semplicemente Bordighera. Dopo quella sull’ospedale Saint Charles si sono analizzati i finanziamenti per la ricostruzione e la difesa delle spiagge.

“A seguito degli eventi climatici marini dell’ottobre 2018 erano stati stanziati a favore della Regione Liguria 250milioni di euro da parte della Protezione civile nazionale. È stata fatta anche un’interpellanza dal consigliere Sapino. Negli anni seguenti numerosi comuni liguri hanno ricevuto finanziamenti ingenti per la ricostruzione delle spiagge. Con l’avvicinarsi della stagione estiva interpello il sindaco per sapere: quali e quanti finanziamenti sono stati ottenuti ad oggi dal nostro comune; quali interventi sono stati effettuati negli ultimi anni; quali sono previsti nei prossimi mesi e quali sarebbero in realtà necessari” - dichiara il consigliere comunale Giuseppe Trucchi.

“In merito ai finanziamenti della mareggiata del 2018 e 2020. Dalla Protezione civile nazionale abbiamo ricevuto: 313mila euro per il pennello di Sant’Ampelio; 153mila euro per la scogliera dell’ex campo in Arziglia; 150mila euro per la viabilità portuale; 626mila euro per la diga foranea del porto. A questo si aggiungono i finanziamenti ottenuti a livello progettuale che sono: 312mila euro per il definitivo, esecutivo della sistemazione del tratto dal Capo di Sant’Ampelio fino al Kursaal; 13milioni e 350mila euro per l’importo dei lavori" - risponde l'assessore Marco Laganà - "Abbiamo ricevuto anche 30mila euro dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva e esecutiva del tratto di punta migliarese dove abbiamo chiesto il contributo per 800mila euro, che prevede sia la sistemazione della scogliera che il baciamento della sistemazione della spiaggia dell’Arziglia. Siamo perciò intorno ad un milione di euro. L’intervento più necessario è quello di punta migliarese. Fa riferimento anche ad una tubazione di collegamento al fiume Roja che porta l’acqua a Sanremo e Diano. Non da meno vi è la continuazione dei lotti di ripascimenti che erano stati iniziati da Rattonigli verso Bordighera e che devono essere completati perché devono essere continuativi”.