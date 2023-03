Privatizzazione ospedale di Bordighera, Ingenito: "Il comune non ha copia di contratto perché non ha ancora fatto richiesta"

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Bordighera, andata in scena in serata, è stata discussa un’interpellanza presentata dal gruppo consiliare Semplicemente Bordighera in merito al contratto relativo alla privatizzazione dell’ospedale Saint Charles.

“Nelle scorse settimane ho richiesto la copia del contratto relativo alla privatizzazione dell'ospedale Saint Charles. Da quanto appreso dagli uffici comunali non esiste agli atti della nostra Amministrazione cittadina un contratto firmato dalle parti e depositato secondo le usuali procedure contrattuali. Chiedo quindi al sindaco di voler illustrare, a tutela di un bene di proprietà comunale, quali siano precisamente i percorsi attivati da Regione e Asl 1 per rendere garantito nei tempi e nei modi l'accordo con il privato gestore futuro dell’ospedale. In pratica chiedo, cosa c’è di firmato? È possibile che non ci sia una copia di un contratto dato al comune, che è il proprietario dell’immobile? Vorrei un chiarimento" - dice il consigliere comunale Giuseppe Trucchi.

“Esiste un contratto effettivamente sottoscritto tra Iclas, Asl e Regione Liguria. Quello che noi abbiamo visto sottoscritto in seconda battuta in una seduta pubblica è un contratto che ha rispecchiato in maniera puntuale tutte quelle che erano le prescrizioni contenute all’interno del bando di gara. Il comune di Bordighera ad oggi non ha quella copia perché di fatto non ne ha ancora fatto richiesta ufficialmente. Non è un adempimento che ricade negli uffici o nell’ufficio patrimonio dell’ente. E' vero che è una struttura di proprietà dell’amministrazione comunale ma è anche vero che quando viene concessa in comodato, come avviene normalmente per un affitto di un’azienda, nel momento in cui si è sottoscritto il contratto non sono tenuto a comunicare una copia del contratto d’affitto dell’azienda al proprietario” - replica il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Questo non toglie che il comune debba verificare se sono rispettate le clausole contenute all’interno del bando di gara. La preoccupazione dell’amministrazione oggi è proprio quella di verificare che vengano rispettate le tempistiche ma prima ancora di mettere a disposizione, come stiamo facendo in questi giorni, tutte le conoscenze che possiamo avere per consentire ai medici di poter trovare un'abitazione. Un problema grosso non è soltanto trovare dei medici ma è anche trovare delle soluzioni abitative per loro. Stiamo lavorando verso quella direzione“.

"Il comune allora faccia la richiesta per avere la copia del contratto perché io continuerò a chiederlo finché non l'avrò qui per poterlo leggere visto che non credo che il piano economico finanziario sia sostenibile e, perciò, sono preoccupato" - ribatte Trucchi - "Se c'è un contratto firmato è un'ottima cosa ma allora dobbiamo essere per il bene di Bordighera inflessibili perché rischiamo che ci lascino con un pugno di mosche in mano".