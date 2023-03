Approvati Pef e tariffe Tari in consiglio comunale, a Bordighera la raccolta differenziata è all’80 per cento

Approvati il piano economico finanziario (P.E.F.) anno 2023 e adempimenti conseguenti e la determinazione tariffe componente TARI (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti) per l’anno 2023 durante la seduta del consiglio comunale di Bordighera di questa sera.

“Con questo provvedimento viene approvato il piano economico finanziario che è propedeutico poi all’approvazione delle tariffe Tari. Il piano economico finanziario è un quadro di natura prettamente finanziaria redatto secondo le pressioni dell’Arera che determina tutti i costi afferenti il servizio di igiene urbana che poi dovranno essere declinate nelle tariffe Tari. Per l’anno 2023 il costo totale è pari a 4.467.421, 81 euro. E’ un pezzo, cosiddetto grezzo in quanto dal primo maggio del 2022 la gestione del servizio di igiene urbana è confluita nell’appalto comprensoriale. Il Pef verrà comunicato al comune di Ventimiglia per poi costituire un Pef unico“ - dice la dottoressa Micaela Toni illustrando il quinto punto all’ordine del giorno: servizio ambiente – approvazione piano economico finanziario (P.E.F.) anno 2023 e adempimenti conseguenti.

“Non c’è nessun meccanismo per dare voce alla performance della gestione e quindi all’utenza” - sottolinea il consigliere comunale Mara Lorenzi - “Su 40 pagine di documento la parola utente è presente una sola volta. Nel regolamento approvato nell’aprile del 2022 c’è l’articolo 69, il comma 4, che dice ‘almeno annualmente l’amministrazione’, che potrebbe essere quella di Ventimiglia, ‘tramite i propri assessorati competenti verificherà la validità dell’opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati’. Ricordo che parte di questo regolamento c’era anche la previsione degli ispettori ambientali ma un anno dopo non li abbiamo ancora visti. Nel relazionarci con il comune capofila dobbiamo fare presenti anche le nostre percezioni. Non in tutte le stagioni abbiamo avuto un servizio soddisfacente da parte del gestore”.

“Sono i dati che parlano. La raccolta differenziata oggi è quasi all’80 per cento, pertanto, i dati degli utenti, i controlli che vengono fatti sistematicamente e giornalmente hanno dato dei risultati eccellenti. Le forniture sono in consegna. I servizi aggiuntivi sono stati predisposti con largo anticipo“ - replica l’assessore Marzia Baldassarre. La delibera è stata approvata con nove voti favorevoli e sei astenuti.

Riguardo al sesto punto all’ordine del giorno sulla determinazione tariffe componente TARI (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti) per l'anno 2023 la dottoressa Micaela Toni spiega: “Questo provvedimento è strettamente correlato al provvedimento precedente, che ha consentito la definizione del quadro economico per declinare il costo complessivo del servizio di igiene urbana sulle tariffe Tari per l’anno 2023 suddivise in due macrocategorie: domestiche e non domestiche. Vengono confermate le riduzioni dell’anno precedente non modificando il regolamento Tari e la riduzione del 25 per cento per gli undici occupanti con almeno sessantacinque anni di età e che hanno Isee inferiore di 10mila euro“. La pratica è stata approvata con nove voti favorevoli e sei astenuti.