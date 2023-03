Consiglio comunale a Bordighera, Ingenito: "Un'esperienza che dovrebbe essere vissuta da ogni cittadino"

“Un’esperienza che mi ha consentito di conoscere a fondo la mia bellissima città. Un’esperienza positiva che ho avuto la fortuna di poter vivere grazie al lavoro di una squadra che oggi mi permette di poter affermare che al mio fianco non ho soltanto dei colleghi ma anche degli amici” - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la seduta del consiglio comunale di questa sera, che è l'ultima prima delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio - “Un’esperienza quella del consiglio comunale che dovrebbe essere vissuta da ogni cittadino se non altro per poter ben comprendere quelle che sono le dinamiche della vita sociale e politica, che consentono con più profondità di apprezzare davvero quelli che sono i valori della nostra storia demografica, della nostra Costituzione e della libertà di cui tutti noi oggi beneficiamo”.

“A chiusura di un percorso amministrativo che abbiamo vissuto con diverse difficoltà e imprevisti non posso che ringraziare tutti i componenti del consiglio comunale a partire dal presidente Farotto, per il vostro contributo alla vita politica della città di Bordighera” - dichiara il sindaco Ingenito - “Un ringraziamento particolare sento di doverlo dare ai consiglieri Laura Pastore, Walter Sorriento e Claudio Gavioli, che hanno lavorato al pari degli assessori in tanti ambiti, come commercio, manifestazioni, opere pubbliche e cultura. Senza il vostro contributo non avremo raggiunto i risultati che molti conoscono e apprezzano”.

“Un ringraziamento particolare va anche a tutti i dipendenti del comune di Bordighera per il loro prezioso lavoro; alle forze dell’ordine presenti sul territorio, la polizia locale e l’arma dei carabinieri, che hanno garantito ordine pubblico e sicurezza; al mondo associativo e del volontariato che ha sempre collaborato con l’Amministrazione comunale anche in momenti difficili, quali l’emergenza Covid, senza alcuna riserva e con tutte le loro forze a disposizione; alle associazioni di categoria per il loro contributo allo sviluppo economico della nostra città; ai docenti delle nostre scuole per l’impegno all’educazione e alla formazione dei bimbi e dei ragazzi e ai religiosi che operano sul nostro territorio. Grazie di cuore a tutti” - sottolinea il primo cittadino.