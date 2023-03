Bordighera, in consiglio comunale approvato l'acquisto di un terreno per la realizzazione del nuovo campo sportivo

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Bordighera andata in scena in serata sono stati approvati l’acquisto di un terreno per la realizzazione del nuovo campo sportivo di calcio in località Pisciavina, lo svincolo di destinazione d’uso alberghiera della “Pensione Bellavista, la richiesta della dichiarazione decadenza del vincolo espropriativo finalizzata alla trasformazione di un capannone esistente con relativo cambio d’uso e un’altra richiesta della dichiarazione di decadenza di un vincolo espropriativo.

"E‘ l’acquisizione bonaria del terreno per la realizzazione della strada futura che porterà al campo da calcio esistente e al futuro impianto sportivo che a breve partirà” - dice l’assessore Marco Laganà illustrando il nono punto all’ordine del giorno di urbanistica e G.O./patrimonio riguardante l’acquisto di un terreno per la realizzazione del nuovo campo sportivo di calcio in località Pisciavina di Bordighera, sezione BZN al foglio. n. 2 Mappali 1382 (parte) e 215 (parte) – CUP: B91b23000030004 - “Lo stesso interesserà anche la sistemazione idraulica del tratto. Sono due pezzettini di terreno di due mappali differenti“.

“Qual è sarà il costo totale? Si ha l’idea di quello che sarà l’impegno per la città di Bordighera?“ - chiede il consigliere comunale Giuseppe Trucchi. “Ad oggi l’impegno per la città di Bordighera è stato nullo perché sono stati ottenuti contributi regionali e nazionali a valere sul fondo strategico per la prima parte. L’inserimento da parte della Regione Liguria nelle opere che interessano anche le infrastrutture necessarie non solo per raggiungere il nuovo campo da calcio ma soprattutto quello esistente. Sono un milione e duecento mila euro di finanziamento insieme ad altre opere, come 200mila euro per la rotatoria in Arziglia in prossimità di via Cornice dei Due Golfi. L’opera dovrà necessariamente trovare il finanziamento all’interno di una serie di interventi a livello regionale e nazionale, inoltre il comune ha attivato tutte le procedure per ottenere i finanziamenti del Coni. L’opera ha diversi lotti funzionali man mano che arriveranno i finanziamenti si potranno continuare a realizzare i miglioramenti“ - replica il sindaco Vittorio Ingenito. La pratica è stata approvata con nove voti favorevoli, uno contrario e cinque astenuti.

L'assessore Mauro Bozzarelli ha spiegato il decimo punto all’ordine del giorno sul settore tecnico – servizio urbanistica- legge regionale n. 1/2008 modificata dalla legge regionale n. 4/2013 e dalla legge regionale n. 5/2014 riguardo lo svincolo di destinazione d’uso alberghiera della “Pensione Bellavista”: “E’ una pratica di svincolo alberghiero relativo alla pensione Bellavista che si trova nel paese alto accanto allo stabile comunale. È un immobile che aveva già ottenuto uno svincolo nel 2015, poi però non era stato portato avanti per problemi relativi alla proprietà. L’iter si è così interrotto. Ora c’è una nuova proprietà che ha intenzione di procedere con la realizzazione dell’opera; quindi, ha fatto una nuova istanza di svincolo che abbiamo portato in consiglio comunale per procedere”.

“Voterò sempre contro gli svincoli alberghieri perché sono il mezzo più sicuro per impoverire il turismo dei territori per diversi motivi: uno perché gli alberghi, soprattutto di un certo livello creano una sorta di selezione della clientela del territorio e quindi contribuiscono a mantenere certe caratteristiche; incentivano un certo tipo di città perché se uno vuole avere alberghi almeno tre o quattro stelle, vuole che la città offra quello che la gente viene a cercare. Facendo questo creano meccanismi di occupazione molto più diversificati. È un grido d’allarme che sento provenire da molte parti” - afferma il consigliere comunale Mara Lorenzi - “L’amministrazione può aiutare gli alberghi in modo da non essere in quella condizione di non ristrutturabilità sulla base delle necessità che ci sono. Si possono anche aiutare identificando bandi a favore degli albergatori“.

“Da cinque anni abbiamo iniziato un lavoro: prospettare una Bordighera futura con il piano di sviluppo turistico. Per consentire e fare venire la voglia ad un privato di aprire un albergo a Bordighera devo permettere a quelli che già ci sono oggi di andare in overbooking da dicembre a settembre. Da quel momento Bordighera diventa una città appetibile per un imprenditore che ha la volontà di investire su una struttura ricettiva ma i tempi sono lunghi. Bisogna avere pazienza, tenacia e tanta volontà” - replica Bozzarelli - “Gli albergatori vengono già avvisati di tutti i bandi nazionali”. La pratica è stata approvata con undici voti favorevoli, tre contrari e un astenuto.

Il vicesindaco e assessore Mauro Bozzarelli ha illustrato l’undicesimo punto all’ordine del giorno dello sportello unico edilizia riguardante la richiesta della dichiarazione di decadenza del vincolo espropriativo finalizzata alla trasformazione di capannone esistente con relativo cambio d’uso: “E’ una pratica simile ad altre pratiche portate in consiglio comunale. Sono pratiche prese d’atto di decadenze di vincoli urbanistici. Questa, nello specifico, è un’area compresa tra via Diaz e l’Aurelia. La proprietà ha chiesto la dichiarazione di decadenza per poter costruire un immobile. Prendiamo, perciò, atto della decadenza“. La pratica è stata approvata con dieci voti favorevoli e tre astenuti.

Bozzarelli ha anche presentato il dodicesimo punto all’ordine del giorno sullo sportello unico edilizia riguardante la richiesta di dichiarazione decadenza vincolo: “E’ una pratica gemella di quella precedente. Una presa d’atto della decadenza del vincolo del piano regolatore. L’oggetto è un terreno situato a Sasso, in via Penne Nere. La proprietà ha richiesto la decadenza del vincolo e noi non possiamo fare altro che accoglierla“. La pratica è stata approvata con undici voti favorevoli e tre astenuti.