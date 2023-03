Bordighera, consiglio comunale: approvato il regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città

Durante la seduta del consiglio comunale di Bordighera, svoltasi in serata, sono stati approvati anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025 per un terreno comunale in località Montenero e il regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città di Bordighera.

"Si tratta di un’integrazione del piano delle alienazioni a seguito di una valutazione inerente a un terreno. È un appezzamento di terreno in zona Arziglia, a nord ovest della zona di stoccaggio gestita dal servizio di igiene urbana. È stata presentata da tempo una richiesta per l’eventuale acquisizione di questo appezzamento. È stata valutata l’utilità pubblica e l’interesse pubblico“ - dice l’architetto Roberto Ravera illustrando il settimo punto all’ordine del giorno sul patrimonio riguardante l'aggiornamento e le integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 15.12.2022 del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025 per un terreno comunale in località Montenero, area ex cava di Arziglia - “Non esiste un interesse pubblico per il mantenimento all’interno del patrimonio comunale di questo appezzamento di terreno. È stata attivata la procedura dal servizio patrimonio relativa la possibilità di prevedere l’alienazione di questo appezzamento di terreno ed è stata fatta una valutazione di 50mila euro. Il piano delle alienazioni verrà integrato con la possibilità di alienazione che verrà effettuata attraverso un bando pubblico di questo appezzamento di terreno per questo valore”. La pratica è stata approvata con quattordici voti favorevoli e un astenuto.

Riguardo al regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città di Bordighera l’assessore Stefano Gnutti spiega: “Era un impegno che avevamo preso a fine del 2019: mettere mano a questo regolamento. Era un argomento trattato da una ventina d’anni ormai a Bordighera. Era doveroso riuscire ad arrivare alla stesura di un regolamento. Alla fine del dicembre del 2019 avevamo fatto una commissione ad hoc. A causa del Covid tutto era stato rallentato ma nel 2022 l’assessore Laganà e il consigliere Pastore mi hanno supportato tantissimo per la delega al verde pubblico. Per me è stato un contributo fondamentale. Sono molto contento che siamo arrivati a questa stesura. La paternità tecnica è del dottor Littardi che ringrazio. Un sentito ringraziamento va anche ai consiglieri che con le loro integrazioni hanno contribuito alla realizzazione di un testo equilibrato e condiviso. Il verde pubblico è un bene di tutti“.

“L'allegato numero quattro ha avuto diverse variazioni nel giro di pochi giorni e mi dispiace che in commissione non sia arrivato quello definitivo. Riguardo l’articolo 4 e 5, che sono ‘abbattimento albero oggetto di tutela senza comunicazione preventiva’ e ‘abbattimento albero oggetto di tutela in assenza dei casi previsti o in validità di documenti che provano il pericolo imminente’, in commissione erano state presentate delle sanzioni da 300 a 500 euro che mi sembravano la cosa giusta perché è un fatto grave abbattere un albero senza giustificazioni valide. Quando però ho visto l’ultima versione che ha ridotto la cifra da 80 euro mi sono chiesta cosa fosse successo” - commenta il consigliere comunale Mara Lorenzi - “Grazie alla Giunta per questo risultato che per il nostro gruppo era un’impresa che durava da dieci anni, quando avevamo chiesto per la prima volta che venisse implementato. In particolare, vorrei ringraziare l’assessore Laganà, il funzionario Balduinotti, il dottor Littardi e il comitato del verde“. L’ottavo punto all’ordine del giorno è stato approvato con quattordici voti favorevoli e un astenuto.