Bordighera, conto consuntivo anno 2022 e bilancio di previsione. Ingenito: "Raggiunto saldo positivo tra entrate e spese finali"

Bilancio in equilibrio per la chiusura del 2022 e nuovi investimenti per il 2023: è questo, in sintesi, quanto emerso dal consiglio comunale di questa sera a Bordighera con l’approvazione del conto consuntivo dell’anno appena trascorso e della terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2024 – 2025.

"Ogni anno le amministrazioni devono rendicontare l'attività svolta e questa avviene proprio nel conto consuntivo, che riepiloga tutti gli interventi, e spese e le fonti di finanziamento del bilancio comunale. Il bilancio nel 2022 si chiude con un avanzo pari a 5.869.804 euro, cui si aggiungono altri 6.919.184,71 euro di risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari. Il bilancio ha dunque raggiunto il saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali, nonostante la criticità di scenario determinata dall’aumento esponenziale dei costi energetici cui l’ente ha dovuto far fronte; a titolo esemplificativo, l’esborso per la sola energia elettrica è incrementato del 73% rispetto al 2021. Altri interventi sono stati destinati alle frazioni per i camminamenti. E' un bilancio che riconsegna la città alla futura amministrazione con un bilancio in ordine, privo di indebitamento e con la possibilità per il futuro di poter pianificare nuovi investimenti senza alcun timore di dover incorrere immediatamente all'indebitamento e soprattutto dando la possibilità di poter prevedere ulteriori investimenti sul turismo, che reputiamo il settore più importante sul quale oggi la nostra città deve intervenire" - sottolinea il sindaco Vittorio Ingenito. Il dispositivo di delibera sul conto consuntivo anno 2022, riguardante il settore finanziario, è stato approvato con nove voti favorevoli e cinque astenuti.

"Con la terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2024 - 2025 l’avanzo è già stato in parte applicato per la manutenzione straordinaria su strade, scuole, edifici di proprietà dell’ente, mercato coperto. Tra le voci di finanziamento: 95mila euro per la manutenzione dell'alveo dei fiumi; 50mila euro per le strade; 30mila euro per la manutenzione degli stabili comunali; 35mila euro per le scuole; 20mila euro per i teatri. Stanziati in particolare 180mila euro per interventi sul depuratore, propedeutici al trasferimento della gestione dell’impianto a Rivieracqua scpa. A tal proposito, ad inizio mese di marzo sono stati consegnati i lavori per il nuovo scrubber. Il termine del cantiere è fissato entro il 30 maggio, in previsione dell’imminente stagione balneare" - dice il primo cittadino. La delibera sulla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2024-2025, riguardante il settore finanziario, è stata approvata con nove voti favorevoli e sei astenuti.