Consiglio comunale a Bordighera, 200mila euro per creare un percorso dedicato a Monet a villa Regina

200mila euro saranno devoluti per creare un percorso dedicato a Monet e alla storia della città di Bordighera a Villa Regina. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito durante la seduta del consiglio comunale di questa sera: ”Si tratta di un contributo arrivato con i fondi Pnrr che sarà devoluto per investimenti sulla villa Regina anche per creare un percorso dedicato a Monet e comunque alla storia della nostra città, in particolare a quella di villa Regina”.

“Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la comunicazione relativa alla delibera di Giunta numero 27 dell’8 febbraio del 2023 relativa alla costituzione del fondo pluriennale vincolato. Si costituisce per le spese in conto capitale e le spese correnti che sono riferite ad interventi iniziati nel 2022 ma che troveranno poi compimento nella loro obbligazione che maturerà nell’anno 2023 o negli anni successivi” - spiega il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito parlando del primo punto all’ordine del giorno: una comunicazione al consiglio comunale dell’approvazione delibera della giunta comunale n. 27 del 08.02.2023 riguardante il settore finanziario.

“Questa ratifica presenta una variazione al bilancio di previsione dove sono stati contabilizzati alcuni contributi che l’amministrazione si è aggiudicata su alcune aree di intervento, quali ad esempio 200mila euro per Bordighera città d’arte. Si tratta di un contributo arrivato con i fondi Pnrr“ - illustra il primo cittadino riferendosi al secondo punto all’ordine del giorno: la ratifica della seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2024-2025 - “90mila euro per l’efficientamento energetico, sempre per impianti fotovoltaici per migliorare la produzione di energia elettrica; 32mila euro, sempre sul Pnrr, per l’informatica per migliorare l’efficienza del nostro sistema informatico. Inoltre, troviamo tra le altre voci più importanti: 280 più 120mila euro, che sono relative agli interventi per finanziare la pista ciclabile del lotto 2”.

“Una parte è riferita alla costruzione di strutture multimediali che consentiranno di conoscere meglio il valore e la produzione artistica di Monet, che potranno essere installate anche all’interno di un piano di villa Regina e non andrà ad inficiare con il bando che abbiamo appena pubblicato” - fa sapere il sindaco Ingenito - “Una seconda parte, invece, è legata all’attività di promozione e di divulgazione di questo progetto e quindi con investimenti legati al marketing territoriale“.

“Una parte delle cifre indicate sono legate al rifinanziamento di manifestazioni ed eventi come il Salone dell’Umorismo, altri sono dedicati ad interventi e manifestazioni che potranno essere organizzate grazie all’ufficio Turismo e al momento non hanno ancora una loro calendarizzazione” - dice il primo cittadino. La delibera è stata approvata con undici voti favorevoli e tre astenuti.