Scomparsa di Roberto Ormea: i ringraziamenti della famiglia

"Vorremmo ringraziare la vostra redazione per il riguardo che avete avuto per la scomparsa di Roberto Ormea e tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni così intensi e dolorosi" - dice a nome della famiglia Carlo Ormea.

"Non ci aspettavamo così tanto affetto e vogliamo esprimere la nostra gratitudine al mondo del pallone, una nutrita presenza degli Irriducibili, e al mondo della politica, da sinistra a destra, all’Anpi, alle amicizie consolidate e alla comunità tutta" - sottolinea.