Sanremo, mondo del calcio in lutto per la morte di Roberto Ormea: "Vero pilastro del tifo biancazzurro"

Gli Irriducibili Sanremo piangono la scomparsa di Roberto Ormea avvenuta ieri all'età di 84 anni.

Roberto è stato un vero pilastro del tifo biancazzurro spendendo un intera vita accanto alla sua amata Sanremese. E' stato un tifoso di quelli veri, genuini, che è venuto a tifare i biancazzurri al Comunale fino a che le forze lo hanno retto.

E' stato un personaggio sempre in prima linea e lo dimostra il fatto che è stato uno dei soci fondatori del Sanremese Club Bar Roma avvenuto nel lontano 12 luglio 1974. Ha organizzato pullman per le storiche trasferte degli anni 70' e 80' quando si portava il nome di Sanremo in città come Bergamo, Trieste, Modena, Cremona, e poi a seguire negli anni 90' e 2000 con il Club Boazzo a fare il "giornalino" da consegnare ai tifosi biancazzurri, a organizzare pranzi e cene anche quando il tifo si è fatto più tiepido. Tutto per l'amore dei colori della "SUA" Sanre.

"Roberto resterà per sempre nella memoria di chi lo ha conosciuto e per il nostro gruppo un esempio da seguire e da tramandare a chi verrà dopo di noi. Aveva creato persino un Club della Juventus a Sanremo, altro suo grande amore. A noi restano anche le tantissime sue tantissime foto che tappezzano i muri del Museo della Sanremese. Col dolore nel cuore siamo vicini alla moglie Daniela, ai figli Fabio e Carlo e ai parenti tutti. In un calcio che a Sanremo vive solo di ricordi, nonostante la buona volontà di tutti, la mancanza di un uomo come lui si farà sentire pesantemente. Ciao caro Roberto, buona trasferta".