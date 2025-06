E' morto Roberto Ormea: ex autista della Stel, aveva militato per tanti anni nel sindacato e nella sinistra sanremese

E’ morto ieri sera, all’età di 84 anni, Roberto Ormea, molto conosciuto a Sanremo e nell’estremo ponente ligure per la sua militanza nella sinistra e nei sindacati. Ex autista della storica Stel, poi Riviera Trasporti, Ormea ha condotto per anni l’edicola di via Dante Alighieri poi presa dal figlio Fabio e quindi trasferita in corso Garibaldi.

Tifosissimo della Sanremese ha vissuto i leggendari anni della formazione biancoazzurra in Serie C dagli spalti del Comunale insieme ai tanti supporters, anche in trasferta. Da alcuni anni si era trasferito ad Ospedaletti dove si è spento. I funerali saranno celebrati sabato alle 15.30 alla chiesa degli Angeli in corso Garibaldi.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della nostra redazione.