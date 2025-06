Scomparsa di Roberto Ormea: il cordoglio e la vicinanza alla famiglia dal gruppo Verdi provinciale e regionale

Anche il gruppo dei Verdi della provincia di Imperia (insieme al direttivo Regionale) esprimo la vicinanza alla famiglia di Roberto Ormea:

"Siamo vicini in questo triste avvenimento al caro amico e compagno Fabio ed a tutti i suoi cari. Ricordando la profonda umanità e politicamente l'onestà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto anche nei tempi difficili che ha attraversato la sinistra. E' rimasto sempre fedele ai suoi valori originali, non cedendo mai a compromessi. Non potremo ricordarlo che con rispetto e affetto".