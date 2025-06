Sanremo: scomparsa di Roberto Ormea, la famiglia ringrazia tutti quelli che hanno dimostrato la loro vicinanza

Sono centinaia i messaggi e le telefonate di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici e parenti, dopo la scomparsa di Roberto Ormea, volto molto noto a Sanremo per le sue attività e per le sue passioni, due su tutte la politica ed il calcio.

Proprio per questo la famiglia Ormea ci ha incaricato di ringraziare, attraverso il nostro giornale, tutte le persone che hanno inviato messaggi per starle vicino in questo difficile momento.

“Vorremmo ringraziare – ci hanno detto - tutti coloro che continuano a mandarci messaggi di vicinanza, perché sono centinaia ed abbiamo difficoltà a rispondere ad uno ad uno. Con gradualità rispondere personalmente a tutti ma, almeno per ora, lo facciamo attraverso il vostro giornale”.