StardustColors, primo fabbricante di vernici per auto a effetti speciali

StardustColors è uno dei produttori più innovativi nel campo delle vernici per auto e moto . Dalla sua fondazione nel 2009, l'azienda ha sviluppato numerose soluzioni di qualità professionale per la verniciatura della carrozzeria, tra cui le vernici Candy e Camaleonte. Tra i principali attori del settore, StardustColors è oggi il principale produttore europeo di vernici ad effetti speciali. Per tutti questi motivi, abbiamo scelto di intervistare oggi William, il responsabile di StardustColors:

Buongiorno William, ci può descrivere le principali innovazioni di StardustColors di questo ultimo decennio che vi hanno permesso di ottenere la leadership in Europa?

Buongiorno e grazie per averci ospitato. Fin dall'inizio, la forza trainante della nostra creatività è stata questa passione travolgente per i colori e gli effetti speciali. Creando collezioni di colori e pigmenti provenienti da tutto il mondo, abbiamo ampliato la nostra gamma cromatica, ma abbiamo anche inventato e sviluppato nuovi effetti speciali applicabili non solo al mondo dell' automobile . Abbiamo anche esportato e reso disponibili queste gamme per molti altri settori in cui le vernici ad effetti speciali sono molto apprezzate: mi riferisco, ad esempio, a bottiglie, decorazioni e vetrine, architettura, attrezzature e oggettistica, e segnaletica di sicurezza.

Qual è la principale mira della vostra azienda ? I vostri prodotti sono destinati a privati e professionisti?

Non miriamo nessuno in particolare e non disdegniamo nessun piccolo cliente. Serviamo tutti. In pratica, vendiamo al 50% tra aziende di varie dimensioni e privati, anche se molti dei nostri prodotti sono riservati all'uso professionale. Sì, per alcune linee di prodotti specializzati, il nostro obiettivo è, ovviamente, quello di rivolgerci a una determinata categoria di clienti. È il caso, ad esempio, di una linea di colori acrilici per aerografo per radiomodellisti. O, ad esempio, di una linea di vernici spray per ciclisti . Tuttavia, generalmente creiamo effetti e vernici, per il piacere e la necessità di creare. Poi, presentiamo questi prodotti attraverso i nostri siti web: li offriamo, per così dire, e permettiamo alle persone interessate di contattarci. Li proponiamo e i clienti vi hanno accesso, ognuno con le proprie esigenze e i propri progetti.

Quali sono i vantaggi delle vernici professionali che sviluppate rispetto ai prodotti che possiamo tutti trovare nella grande distribuzione vicino a casa o il proprio negozio di bricolage?

Innanzitutto, c'è una differenza di qualità; la qualità intrinseca dei prodotti ne determina la durata, l'aderenza e persino la facilità di applicazione. Sapevi che con un prodotto economico spesso sprechiamo tempo e denaro? Il più delle volte, è meglio spendere un po' di più per una buona vernice. È evidente che nei negozi tradizionali non ci sono offerte per vernici di qualità. Per qualità, intendo anche la qualità dell'effetto visivo e dei colori. Da StardustColors non lavoriamo con l'obiettivo di guadagnare a tutti i costi o generare volume o vendite. Lavoriamo solo per il piacere di realizzare prodotti eccezionali. Credo che riceviamo un riscontro positivo da tutti i clienti che ci hanno dato fiducia e hanno scelto i nostri prodotti.

Se dovessi convincere un privato a riverniciare la propria auto o moto da solo invece di affidarla a una carrozzeria professionale, quali sarebbero le tue argomentazioni? Le carrozzerie sono abituate a utilizzare prodotti innovativi, come le vernici con effetti speciali?

È una buona domanda, e siamo abituati a consigliare i nostri clienti, privati ​​o professionisti, esprimendo la nostra opinione sulla fattibilità e la coerenza del loro progetto. Consigliamo sempre di scegliere effetti efficaci e realistici, ovvero relativamente facili da realizzare. Vernici ed effetti speciali a volte possono essere molto tecnici e complicati da applicare. E in altri casi, chiunque può applicarli con successo! Quando è possibile fare a meno dei servizi di un professionista, i cui prezzi sono spesso un ostacolo alla realizzazione dei progetti e dei desideri di tutti, offriamo vernici in formato spray , facili da applicare senza necessariamente ricorrere a installazioni professionali, ovvero verniciando in giardino o in garage. E in molti casi, sappi che è perfettamente possibile ottenere una finitura di qualità paragonabile a quella ottenuta da una carrozzeria e verniciatura professionale.

Le vostre vernici sono prodotte in Europa ? Qual è la provenienza dei prodotti utilizzati nella fabbricazione dei vostri prodotti?

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Francia, nel nostro stabilimento situato nel sud del paese. Collaboriamo principalmente con fornitori chimici europei e siamo abituati ad acquistare pigmenti speciali da tutto il mondo, dall'Asia agli Stati Uniti! Siamo orgogliosi di produrre l'80% di tutti i prodotti che vendiamo.

L'azienda StardustColors integra, nel suo programma di ricerca e sviluppo, delle sfide contemporanee, in particolare sulla protezione della biodiversità, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’impronta carbonio. Come si concretizza nelle vostre innovazioni?

Sì, in effetti, da diversi anni siamo all'avanguardia, anche se le normative per le vernici speciali non ce lo impongono. Formuliamo alcune vernici, quando possibile, con formulazioni acriliche prive di solventi. Dal 2023 abbiamo deciso di ampliare questa tendenza e abbiamo l'ambizioso progetto di offrire l'intera gamma in formule "a base d'acqua", ecocompatibili e rispettose degli applicatori. Ci impegniamo costantemente a rispettare le normative, laddove necessario. Recentemente, abbiamo sviluppato nuovi brillantini realizzati con materiali biodegradabili, al fine di eliminare completamente o quasi completamente dal nostro catalogo i brillantini a base di microplastiche.

Rimaniamo sull’argomento dello sviluppo sostenibile. Parlaci dell’interesse della vernice fosforescente nella segnaletica urbana?

Si, forse l’avrete notato che abbiamo una certa sensibilità e ascoltiamo costantemente i nostri clienti, ma anche l’attualità. Spesso è proprio analizzando le esigenze e cercando di soddisfarle che riusciamo a implementare nuove innovazioni o persino nuove invenzioni. Nel 2012, abbiamo già provato a presentare le nostre apparecchiature e vernici fosforescenti, in grado di illuminarsi di notte, alle autorità locali. A volte le nostre idee o i nostri desideri non incontrano un riscontro positivo da parte dei nostri clienti. Tuttavia, poiché è una buona idea, nel 2023 abbiamo sviluppato una gamma di vernici fosforescenti per la segnaletica , per offrire una soluzione alternativa e utile nell'attuale contesto di ulteriore aumento dei costi energetici e di spegnimento dell'illuminazione urbana nella seconda metà della notte in molte città europee.

Può evocare per noi i nuovi ambiti all’avanguardia verso i quali vorreste orientare le vostre innovazioni? Forse avete già iniziato a sviluppare alcune gamme?

Stiamo attualmente lavorando a progetti ambiziosi ed entusiasmanti, che prevedono sempre l'uso di vernici speciali e vernici con cambiamento cromatico . Stiamo sviluppando questa passione, che coltiviamo da quasi 15 anni, intraprendendo una nuova direzione: le vernici acriliche per l'architettura. Intendiamo creare la prima e più grande cartella colori camaleonte esistente. Ciò comporterà l'applicazione della nostra vasta collezione di vernici a cambiamento cromatico a diversi colori di sfondo. Parallelamente a questo progetto, stiamo anche seguendo la tendenza e l'entusiasmo per il mondo del ciclismo , un mondo amante della personalizzazione e dei colori speciali, in cui speriamo naturalmente di svolgere un ruolo da protagonista, attraverso la nostra esperienza e tutti i prodotti che offriamo.

Le vostre vernici sono compatibili con tutti i tipi di vernice ? Scooter, barca, quad...

Sì, assolutamente. In realtà, quando si usa una vernice per carrozzeria, si usa la più resistente. Oggi, le vernici acriliche poliuretaniche a solvente che rivestono le nostre auto beneficiano di cento anni di ricerca chimica. Si tratta di prodotti estremamente resistenti al sole. Non ingialliscono né scoloriscono. Ma sono anche prodotti che possono essere garantiti per circa vent'anni, se applicati correttamente. Infatti, si può verniciare qualsiasi superficie o materiale, purché opportunamente primerizzato e preparato. Che si tratti di verniciare un quad, una moto, una moto d'acqua o persino una statua, utilizzando prodotti professionali e di qualità, con scrupolosa aderenza alle tecniche di applicazione, si può riverniciare qualsiasi oggetto, ottenendo colori magnifici e garantendo un'eccellente durata nel tempo.

Offrite soluzioni di rivestimento per altre parti del veicolo, oltre alla carrozzeria? Cerchi, cruscotto, telaio, longheroni, paraurti...

Sì, credo si possa dire con certezza che abbiamo soluzioni praticamente per tutto. Ci sono primer, vernici e finiture. Abbiamo un rivestimento flessibile e resistente agli urti per i paraurti , ad esempio. Abbiamo un rivestimento epossidico molto spesso e ultraresistente all'abrasione sia per il pianale che per il telaio. Per quanto riguarda i cruscotti, sì: offriamo vernici con additivi che creano texture. Abbiamo anche vernici che offrono finiture morbide, opache o persino gommose!

Perchè non approfondire le vostre conoscenze sulle vernici per carrozzeria con l’articolo « Quali sono i tipi di vernici auto a effetti speciali? »

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.