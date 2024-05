Finiture e vernici per esterni: come proteggere la tua casa dagli agenti atmosferici

Le finiture per esterni sono più di semplici decorazioni. Rappresentano la prima “difesa” di un edificio, in particolare dagli agenti atmosferici.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica sulle vernici per esterni e sulle tipologie attualmente in commercio, con tanto di pro e contro.

Infine, offriremo consigli su come scegliere la migliore vernice per esterni e indicazioni su dove acquistarle.

Le diverse tipologie di vernici per esterni

L’offerta di vernici per esterni si è ampliata negli ultimi decenni, andando di pari passo con l’evoluzione della scienza dei materiali. Sicché, attualmente sono a disposizione numerose tipologie. Ecco le più apprezzate.

● Vernici a base acrilica. Queste vernici sono molto resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, il ché le rende ideali per esterni. Si asciugano rapidamente e formano una pellicola elastica che preserva la sua integrità nel tempo. Sono ecologiche, in quanto caratterizzate dabassi livelli di composti organici volatili.

● Vernici silossaniche. Combinano le proprietà delle vernici al silicone con quelle dei silicati, offrendo un'eccellente permeabilità al vapore acqueo e resistenza all'umidità. Queste vernici sono particolarmente adatte alle superfici esterne murarie perché proteggono dallo sviluppo di muffe e alghe, garantendo una lunga durata e richiedendo una manutenzione meno faticosa.

● Vernici a base di resine alchidiche. Note per la loro robustezza, queste vernici offrono una buona resistenza agli urti e all'usura. Sono resistenti anche agli oli e ai solventi, dunque si rivelano adatte alle superfici metalliche esterne e ai pavimenti. Anche se richiedono più tempo per l’asciugatura, formano una finitura dura e lucida che resiste nel tempo.

● Smalti. Gli smalti per esterni sono rinomati per la loro finitura lucida e durevole. Offrono una protezione solida contro la corrosione e le intemperie, e si adattano bene anche al metallo e al legno. La loro formulazione può variare da alchidica a acrilica, combinando le proprietà di entrambe per massimizzare la durata e l'efficacia contro la decolorazione e il deterioramento.

Come scegliere la vernice per esterni

La scelta della vernice per esterni è una questione di gusti, ma solo in parte. Nella maggior parte dei casi, è bene effettuare valutazioni riguardanti la funzionalità e la capacità di resistere alle sollecitazioni.

Per esempio, se l’edificio è situato in una zona particolarmente piovosa e ventosa, è bene optare per le vernici a base acrilica, che si rivelano la soluzione più resistente agli agenti atmosferici di questo tipo. Se invece la zona è soggetta a intense grandinate, sarebbe bene prendere in considerazione le vernici a base alchidica, in quanto capaci più delle altre di resistere agli “urti”.

Infine, se la zona è soggetta a umidità estrema, è bene optare per le silossaniche, che rappresentano la soluzione più efficace contro la muffa.

Per quanto concerne la posa, essa è in genere appannaggio di operatori specializzati, anche perché nella maggior parte dei casi sono necessarie delle impalcature. E’ comunque utile conoscere le fasi principali della posa.

● Preparazione della superficie. Prima di verniciare, è essenziale pulire la superficie da sporco, polvere e residui. Le superfici devono essere asciutte e prive di oli o ruggine. Per il legno, è necessario carteggiare per levigare e rimuovere il vecchio strato di vernice. Per le pareti in muratura, è fondamentale riparare crepe o buchi con stucco adeguato.

● Diluizione della vernice. E’ bene verificare le istruzioni del produttore per la corretta diluizione della vernice, utilizzando il solvente appropriato (acqua per vernici acriliche, diluenti specifici per altre tipologie). La diluizione corretta aiuta la vernice a stendersi uniformemente e facilita l'applicazione e ottimizza l'asciugatura.

● Applicazione della vernice. In questa fase si utilizzano strumenti ad hoc come pennelli, rulli o spruzzatori a seconda della superficie e del tipo di vernice. Si applicano con movimenti uniformi per evitare accumuli. In genere, sono necessarie almeno due mani di vernice. Tra una mano all’altra, è necessario fare passare del tempo (corrispondente a un’asciugatura quasi completa).

Dove acquistarle

E’ consigliabile acquistare le vernici dai produttori-venditori specializzati in prodotti ad alta resa, che fanno dell’adozione delle più recenti tecnologie il loro punto di forza. Un esempio è dato da, da sempre riferimento per quelle imprese che vogliono offrire solo il meglio ai propri clienti, garantendo così un servizio degno di questo nome.

L’offerta di Settef è molto ampia e comprende vernici di qualsiasi tipo, dalle silossaniche alle acriliche, dalle alchidiche a quelle elastomeriche. Nel loro complesso, le vernici di Settef consentono di proteggere gli edifici dalle intemperie, dagli agenti atmosferici, rallentando il fisiologico processo di usura.