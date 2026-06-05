Sanremo, in centro arrivano sette ecoisole informatizzate: raccolta rifiuti più flessibile per 2.500 utenze

Sette ecoisole informatizzate ad accesso controllato per servire circa 2.500 utenze tra residenti e attività economiche e gestire oltre 3.000 tonnellate di rifiuti all’anno. È questa la novità prevista dalla riprogettazione del servizio di raccolta rifiuti nell’area centrale di Sanremo, approvata dalla Giunta Comunale e accolta con soddisfazione da Amaie Energia e Servizi. Il progetto rappresenta l’evoluzione di un percorso tecnico sviluppato negli ultimi anni per rispondere alle esigenze specifiche del centro cittadino, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive, seconde case e da un’intensa frequentazione turistica.

La nuova organizzazione interesserà l’area compresa tra Via Roma, Via Nino Bixio, Via Gioberti, Via Gaudio, Corso Mombello, Piazza Bresca, Piazza Colombo, Corso Garibaldi e Corso Orazio Raimondo, comprese le relative traverse. Le nuove postazioni consentiranno a cittadini e operatori economici di conferire i rifiuti sette giorni su sette e senza limiti di orario, eliminando progressivamente la necessità di esporre sacchi e contenitori lungo le vie del centro. «L’obiettivo principale del progetto è migliorare il decoro urbano e la qualità complessiva del servizio. Negli anni il sistema porta a porta ha consentito di raggiungere risultati importanti, ma nel centro cittadino ha evidenziato alcune criticità legate all’esposizione dei sacchi sul suolo pubblico, ai conferimenti fuori orario e alla particolare complessità di un’area caratterizzata da una forte presenza di attività commerciali, strutture ricettive e flussi turistici», spiega il Direttore Operativo di Amaie Energia e Servizi, Luca Pesce.

Nella fase iniziale le ecoisole saranno accessibili senza particolari limitazioni, per accompagnare gradualmente cittadini e attività economiche verso il nuovo modello di raccolta. Un periodo di transizione che consentirà di superare progressivamente il sistema porta a porta nel centro cittadino e favorire il corretto utilizzo delle nuove infrastrutture. Le ecoisole sono state dimensionate sulla base dei quantitativi annui previsti e potranno assorbire anche eventuali incrementi stagionali dei conferimenti, così come i picchi legati a manifestazioni ed eventi che animano la città durante l’anno. «Le ecoisole informatizzate rappresentano una soluzione moderna e tecnologicamente avanzata che consente di coniugare efficienza gestionale, tracciabilità dei conferimenti e migliore fruibilità per cittadini, attività economiche e seconde case. Le strutture saranno sempre accessibili e permetteranno di conferire correttamente i rifiuti in qualsiasi momento della giornata», aggiunge Pesce.

Dal punto di vista operativo, il nuovo sistema consentirà inoltre di ottimizzare i percorsi di raccolta, ridurre il numero di passaggi dei mezzi nelle aree più congestionate e migliorare la programmazione degli interventi grazie ai sistemi di monitoraggio installati sulle postazioni. «Un ulteriore vantaggio riguarda la pulizia e il decoro delle vie centrali. L’eliminazione progressiva dei sacchi esposti sul suolo pubblico consentirà di ridurre i fenomeni di dispersione dei rifiuti causati dagli agenti atmosferici o dalla fauna urbana, migliorando l’immagine complessiva della città e la qualità dello spazio pubblico», conclude il Direttore Operativo. Particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione delle postazioni, con Amaie Energia che ha già manifestato la disponibilità a valutare eventuali riposizionamenti qualora emergano soluzioni migliorative rispetto alle ubicazioni inizialmente previste.

L’introduzione del nuovo sistema sarà accompagnata da una capillare attività informativa rivolta a cittadini e attività economiche. L’azienda continuerà inoltre a monitorarne il funzionamento, mantenendo un dialogo costante con residenti, operatori e amministrazione comunale per garantire un progressivo miglioramento del servizio e della qualità urbana.