'Un caffè con la Regione': iniziativa di Confesercenti per avvicinare le aziende dell'entroterra all'ente ligure

Nuovo evento di ascolto e incontri sul territorio, vicini alle istituzioni. La Confesercenti della provincia di Imperia lancia l’iniziativa ‘Un caffè con la Regione’. Tre diversi incontri con l’ente ligure, in tre diverse località della nostra provincia. Le location scelte sono tre borghi del nostro entroterra da levante a ponente. Si tratta di un ciclo di incontri cordiali tra il mondo delle imprese locali e istituzioni regionali, ideati per avvicinare il sistema imprenditoriale del territorio alle opportunità offerte dalla Regione.

Gli appuntamenti si svolgeranno direttamente nelle aziende dell'entroterra imperiese, in un contesto conviviale che favorirà il dialogo tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Protagonisti degli incontri saranno gli assessori regionali imperiesi Alessandro Piana, Luca Lombardi e Marco Scajola, presenti gli enti locali di Badalucco, Lucinasco e Olivetta San Michele, località che ospiteranno le tappe dell’iniziativa.

Durante gli incontri si affronteranno temi centrali per lo sviluppo della provincia di Imperia, quali: turismo e promozione del territorio, formazione professionale e politiche attive del lavoro, bandi regionali e opportunità di finanziamento per le imprese, commercio di prossimità, infrastrutture e collegamenti per l’entroterra.

“L’obiettivo di questi incontri – spiega il segretario provinciale di Confesercenti Imperia, Sergio Scibilia - è creare un’occasione concreta di confronto tra imprese e Regione, in un momento in cui è fondamentale mettere in rete esigenze, idee e strumenti. La voce delle aziende dell'entroterra deve essere ascoltata e valorizzata”. Il dettaglio degli appuntamenti , diviso in diverse puntate con i relativi video, sarà un viaggio visibile sui canali social dell’associazione di categoria.