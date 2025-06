Sanremo: auto rossa fiammante parcheggiata quasi ogni giorno in piazza Muccioli, le lamentele dei residenti (Foto)

C’è chi cerca parcheggio ovunque, spesso non trovandolo, e chi invece paga regolarmente la sosta, negli stalli a raso o al Palafiori per poter circolare poi in centro a piedi.

E c’è invece, chi altrettanto regolarmente, parcheggia la sua auto in totale divieto di sosta e, ancora più assurdamente, a fianco di esercizi commerciali e del dehors di un bar. Più volte ci è arrivata la segnalazione della sosta della vettura in piazza Muccioli da residenti o commercianti della zona.

L’auto, quasi tutti i giorni viene lasciata sulla piazza (che a onor del vero è sempre stracolma di scooter e moto in totale divieto, è stata alcune volte multata dalla Municipale, ma è quasi sempre regolarmente piazzata in bella mostra a pochi metri dai chioschi dei fiori e da un ristorante.

Fermo restando il fatto che sia difficile trovare parcheggio, ci sembra che quanto viene fatto quasi ogni giorno da questo automobilista sia totalmente all’opposto di chi ha un buon senso civico.