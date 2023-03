Verniciatura del legno: come scegliere la vernice giusta

La verniciatura del legno non solo offre una finitura estetica e protettiva, ma anche la possibilità di personalizzare e dare vita ad oggetti e mobili in modo creativo.

Se sei alle prime armi con il bricolage e desideri verniciare la staccionata del tuo giardino o effettuare un ritocco dei complementi d’arredo all’esterno della tua casa per la primavera, sappiamo bene che scegliere la vernice giusta per il tuo progetto può essere un compito impegnativo.

Per questo motivo in questo articolo esploreremo gli elementi da valutare e le considerazioni da fare per scegliere la vernice giusta per il legno che ti faciliteranno notevolmente il lavoro.

Valutazioni da effettuare per la scelta della vernice giusta

La superficie del legno è il primo elemento da valutare quando si sceglie la vernice per il legno. Ci sono diversi tipi di legno, ognuno con le proprie caratteristiche e porosità.

La scelta della vernice deve tener conto della porosità e della condizione della superficie del legno. Legni più porosi richiedono una vernice più densa per riempire i pori, mentre legni meno porosi richiedono una vernice meno densa per evitare che la vernice si accumuli sulla superficie.

Oltre alle caratteristiche della superficie del legno, ci sono anche considerazioni ambientali da valutare nella scelta della vernice.

Una vernice a base di solvente può avere un impatto ambientale negativo a causa dell'emissione di sostanze nocive nell'aria durante l'applicazione. In questo caso sarà necessario fare maggiore attenzione a non entrare in contatto diretto con la vernice a causa del solvente contenuto.

Valuta anche se la vernice scelta sia infiammabile o meno e cerca di prevedere se dove sarà applicata sia un punto che rischia di essere esposto a fiamme libere. Sebbene possano sembrare considerazioni banali ti torneranno molto utili durante l’applicazione.

Quali sono i tipi di vernice per il legno presenti in commercio?

Esistono diversi tipi di vernice per il legno, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi che elencheremo di seguito.

La vernice a base di solvente è un tipo tradizionale di vernice per il legno che offre una finitura liscia e durevole. Questo tipo di vernice richiede il diluente e l'emissione di solventi nell'aria durante l'applicazione. Al contempo è una vernice resistente e duratura e particolarmente consigliata sia per elementi che verranno collocati in luoghi chiusi che all’aperto.

Troviamo poi le vernici a base di acqua che offrono una finitura resistente e facile da pulire. Questo tipo di vernice è ecologico e non emette sostanze nocive nell'aria durante l'applicazione. La vernice all'acqua è adatta per mobili e superfici in legno che vengono utilizzate meno frequentemente, in quanto è molto meno resistente della precedente. Al contempo l’applicazione risulta molto semplice e particolarmente indicata anche per chi è alle prime armi.

La vernice a base di olio offre una finitura liscia e durevole ed è adatta per superfici in legno ad alto traffico come pavimenti e porte. Tuttavia richiede una maggiore quantità di tempo per asciugare completamente e può emettere un odore forte durante l'applicazione.

In commercio esistono anche le vernici a base di poliuretano, molto durevoli e resistenti all’usura. Questo tipo di vernice è disponibile in diverse finiture, tra cui lucido, satinato e opaco. La vernice a base di poliuretano può essere utilizzata per la finitura di mobili, pavimenti e altre superfici dove è necessario un altissimo grado di qualità, durevolezza e precisione del tratto.

Infine troviamo quelle a base di resina epossidica, particolarmente indicate per pavimenti e complementi d’arredo all’aperto in quanto resistono particolarmente bene all’acqua e ad altre sostanze chimiche.

Ora che hai compreso quali siano i tipi di vernice disponibili non ti resta che effettuare tutte le valutazioni del caso