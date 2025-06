Ventimiglia, extracomunitario in sella ad una moto forza posto di blocco e ferisce poliziotto: fermato dopo un inseguimento

Un uomo è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, per aver investito un agente di Polizia che gli ha intimato l'alt mentre era alla guida della sua moto. I fatti sono avvenuti martedì scorso, durante un normale controllo del territorio.

L'agente, che faceva parte di una pattuglia ad un posto di controllo, ha intimato l’alt al conducente del motoveicolo che viaggiava con un passeggero. Il centauro, invece di fermarsi ha accelerato, colpendo l'agente e procurandogli lesioni, giudicate guaribili in 20 giorni. Per evitare che la fuga del motociclista diventasse fonte di pericolo per gli altri utenti della strada, gli altri agenti si sono messi al suo inseguimento, che è terminato con l’arresto in flagranza del conducente, un extracomunitario, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose.

In attesa del giudizio per direttissima, il motociclista è stato sottoposto agli arresti domiciliari.