Sanremo: 'Palazzo inagibile', scritte con la vernice spray sui muri della Pigna. Residenti chiedono controlli (Foto)

Scritte con la pittura a spray, da giovedì scorso sulla facciata di un palazzo in via Del Popolo, nella Pigna di Sanremo. I soliti ignoti hanno scritto, con la vernice rossa, sulla facciata Nord ai civici 47, 49 e 51 del Condominio ‘Casa Romanica’, e in quella Sud, al civico 18. Oltre a una scritta ingiuriosa è stato scritto ‘Inagibile’ e ‘Palazzo inabile’.

Secondo chi vive nella zona potrebbe trattarsi non di semplice vandalismo, ma di chiare denunce in forma anonima, di una condizione tecnico giuridica nelle proprietà indicate, supposte non da tecnici ma che dovrebbero essere accertate.

Un nostro lettore, Giuseppe D’Orsi, ci ha scritto che: “Considerato che Sanremo è classificata ‘zona sismica 2’, oltre ad altre considerazioni, più tecnico giuridiche, chiedo un cortese intervento del Comune affinché sia accertata, con precisione, la realtà dei fatti indicata, dalle scritte a bomboletta spray e, se del caso, siano adottati i provvedimenti urgenti più opportuni”.