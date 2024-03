Sanremo in Fiore 2024, Bordighera al Corso Fiorito con un carro sull'handbike

Con un carro sull'handbike Bordighera parteciperà al Corso Fiorito di Sanremo, che andrà in scena domenica prossima.

Ad occuparsi della realizzazione del carro, che sta prendendo vita in una struttura a Bevera, sono "I girasui" che questa mattina hanno accolto il sindaco Vittorio Ingenito e l'assessore Melina Rodà. "Questa mattina abbiamo incontrato il maestro Massimo Gilardi, alcuni componenti della compagnia 'I girasui' e le fioriste che stanno preparando il carro di Bordighera per il corso fiorito di Sanremo" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Abbiamo fatto un sopralluogo per ringraziare le persone che stanno lavorando e per esprimere la nostra vicinanza. Anche venerdì e sabato saremo presenti per assistere alle operazioni di allestimento".

"Sono molto contento che ci siano state delle persone che abbiano con forza voluto il ritorno di questa manifestazione che è del territorio. Non è soltanto il corso fiorito di Sanremo, riguarda tutto il territorio perché partecipano tutte le città. E' l'unico evento dove c'è la collaborazione con il comprensorio e la provincia e se non fosse per alcune persone questa manifestazione si sarebbe persa. Grazie alla ferma opposizione, soprattutto, delle associazioni di categoria e di alcuni consiglieri di Sanremo per fortuna la manifestazione si fa ancora" - dice il primo cittadino - "A tutti coloro che stanno lavorando per il carro di Bordighera va ancora il nostro ringraziamento per l’impegno e la passione con cui stanno realizzando questo bellissimo progetto".