Sanremo in Fiore 2024, un carro ecologico sul running: Dolceacqua omaggia Monaco (Foto e video)

Una struttura in ferro ricoperta completamente di materiale vegetale. Sarà totalmente ecologico e avrà un riferimento a Monaco il carro che Dolceacqua proporrà domenica prossima al Corso Fiorito di Sanremo.

Il carro, che sta prendendo vita in una struttura a Bevera, sfoggerà un albero recuperato, un gelso. "Il nostro sarà un carro ecologico al cento per cento, tutto ricoperto di materiale vegetale" - svela Cristian Terribili, il presidente de 'I Zuveni di Santa Marta' - "Quest'anno abbiamo deciso di non realizzare strutture in polistirolo né di usare la plastica".

Manca ormai poco alla tradizionale sfilata dei carri che quest'anno avrà come tema “SanremoINfiore 2024 & Outdoor” e i carristi si stanno impegnando al massimo per completare il loro capolavoro 'green'. "Siamo una ventina, tra uomini, donne e bambini, e lavoriamo quasi tutte le sere e nei fine settimana" - dice Terribili che insieme a 'I Zuveni di Santa Marta' - "Per realizzare un carro ci vuole almeno un mese e mezzo. Gli uomini fanno, prima, la struttura in ferro e poi le donne infiorano e si occupano di alcuni pezzi un po' particolari realizzati con la colla a caldo".

Dolceacqua sfilerà con un carro sul running che avrà anche un omaggio al gemellaggio con Monaco. "Abbiamo fatto due corridori un po' stilizzati" - anticipa il presidente de 'I Zuveni di Santa Marta'. "Vi sarà anche un omaggio al gemellaggio tra i comuni di Monaco e Dolceacqua ufficializzato nei mesi scorsi" - aggiunge il consigliere comunale di Dolceacqua Luana Mauro - "Abbiamo, infatti, preso spunto da una corsa che avevamo fatto lo scorso anno con Monaco".