Sanremo: dopo quattro anni torna il 'Corso Fiorito', grande attesa per la sfilata di domenica prossima (Foto e Video)

Dopo quattro anni di stop torna in grande stile il ‘Corso Fiorito’, la tradizionale sfilata dei carri in programma domenica prossima con il tema “SanremoINfiore &Outdoor” che sarà preceduta, sabato, da quella delle bande musicali e gruppi folkloristici.

Per la prima volta la sfilata ospiterà carri provenienti da Locarno (Svizzera) e da Mentone (entrambi fuori concorso, così come Sanremo). Altra novità di quest’edizione, a fine sfilata i carri fuori concorso verranno allestiti e poi posizionati a Pian di Nave dove potranno essere ammirati anche nel pomeriggio di domenica.

Il ‘Corso Fiorito’, lo ricordiamo, è riconosciuto con decreto ministeriale del MIBACT tra le più importanti ‘Manifestazioni Carnevalesche Storiche’: organizzato dal Servizio Turismo del Comune, è un appuntamento di grande richiamo a cui la Rai dedicherà uno speciale di ‘Linea Verde’ (che andrà in onda la domenica successiva) con riscontri importanti in termine di audience. Come ogni anno sono attese in città migliaia di persone per assistere all'evento.

"Festeggiamo il ritorno di una manifestazione storica - dichiara il sindaco Alberto Biancheri - a qualche anno di distanza dall'ultima edizione. Un evento che racconta molto delle nostre radici, della nostra cultura, della nostra economia, a cui tutti siamo molto legati e che quest'anno sarà ulteriormente impreziosito da nuove presenze e collaborazioni. Ringrazio i nostri uffici per l'importante impegno profuso, i Comuni partecipanti, i carristi e tutti i volontari mobilitati, la Regione Liguria. Sarà un giorno di festa ed una grande vetrina per tutto il ponente ligure".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti così interviene: “Sarà un grande evento quello che si appresta a tornare nelle strade di Sanremo. Una tradizionale sfilata estremamente importante per la città, per il suo legame storico con i fiori della riviera di Ponente capace di promuovere un prodotto di cui la Liguria va fiera, ma anche capace di dare un forte impulso al turismo, un settore sempre più in crescita. Cominciamo le feste di Primavera con un simbolo di un territorio che sta veramente fiorendo”

“Le tradizioni – aggiunge l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – rappresentano un ponte tra passato e presente. E il Corso Fiorito incarna appieno questo sentimento, per cui il suo ritorno è da considerarsi davvero importante. Quest’edizione è frutto di un grande lavoro e desidero ringraziare Regione Liguria, l’ufficio turismo e tutti coloro che, a vario titolo, si sono adoperati per la sua realizzazione. Il Corso Fiorito è una grande festa d’inizio primavera che Sanremo vive intensamente. Accogliamo con piacere la novità legata alla presenza di due carri stranieri, in rappresentanza di Locarno e della Carf, fuori concorso come quello di Sanremo, e salutiamo con amicizia i comuni della provincia che hanno accettato di rimettersi in gioco per ridare vita a questo grande evento”.

E l’assessore alla floricoltura Sara Tonegutti conclude: “Se Sanremo è conosciuta come la Città dei Fiori, oltre alla sua storica vocazione musicale, non c’è dubbio sul fatto che il Corso Fiorito incarni appieno questo titolo. E oggi accogliamo il ritorno di una tradizione ormai secolare, espressione e vetrina al tempo stesso di un settore, la floricoltura, profondamente radicato nella storia di Sanremo e di molte aree del Ponente ligure. La floricoltura non è più la stessa di quando, all’alba del Novecento, nacque il Corso Fiorito con la denominazione di Festa della Dea Flora ma nonostante gli inevitabili cambiamenti resta un pilastro dell’economia locale. E’ con orgoglio, quindi, che salutiamo il ritorno dell’evento, il quale può contare ancora una volta sulla diffusione televisiva tramite Linea Verde”.

Domenica prossima la sfilata dei carri prenderà il via alle 10.30. Il percorso ad anello si snoderà lungo le seguenti vie e piazze cittadine: Lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. Previsti tre giri: l’ultimo giro verrà ripreso dalle telecamere di Linea Verde (Rai 1). L’accesso al percorso sarà libero e gratuito.

L’ordine di uscita dei carri: Sanremo (fuori concorso), Bordighera (handbike), Vallecrosia/Camporosso (beach volley), Taggia (ciclismo), Imperia (arrampicata), Pompeiana (snorkeling), Riva Ligure (trekking), Isolabona (surf), Ospedaletti (montani bike), Ventimiglia (canyoning), Santo Stefano al mare (parapendio), Dolceacqua (running). Fuori concorso Locarno e Mentone. Il Comune di Seborga ha invece rinunciato alla partecipazione per i costi troppo elevati.

I posti a sedere (tribune) saranno a pagamento, posizionati sul piazzale Carlo Dapporto, al costo di 30 euro + prevendita. L’accesso alle tribune verrà consentito sino alle 9.30.

Sono previsti i seguenti parcheggi straordinari per auto e bus:

- park bus: in via Frantoi Canai (a fianco del Mercato dei Fiori) a pagamento alla tariffa di 60 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco

- park bus: in corso Marconi (corsia preferenziale bus) a pagamento alla tariffa di 60 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco

- park auto: in corso Salvo D’Acquisto (area zona Sud-Est) a pagamento alla tariffa di 20 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco. L’accesso all’area sarà consentito da corso Trento Trieste con uscita via Nobel

- park auto: in via del Castillo presso la struttura "Portosole", con zone dedicate, fruibile a pagamento secondo le modalità previste dal gestore.

- sono disponibili le consuete strutture del Palafiori (corso Garibaldi 1) e della stazione ferroviaria (corso Cavallotti)

I passeggeri dei bus potranno scendere in zona Rondo' Garibaldi - Largo Ruffini oppure Largo Nuvoloni: il bus, poi, raggiungerà le aree indicate dove potrà sostare (a fine manifestazione, i passeggeri potranno essere recuperati sempre in zona Rondo' Garibaldi - Largo Ruffini oppure Largo Nuvoloni). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo al numero di telefono 0184/580414 o scrivere una mail a turismo@comunedisanremo.it.

Il corso fiorito sarà presentato da Maurilio Giordana. Il costo della manifestazione è di 470mila euro, dei quali per ogni singolo comune circa 9.000 euro. I diversi comuni investono tra i 5.000 e gli 8.000 euro.

La sfilata dei carri sarà preceduta, sabato, da quella delle bande musicali e gruppi folkloristici. Sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri 'R. Lavezzeri', la Lviv Marching Band dall'Ucraina, la banda folkloristica sanremese 'Canta e Sciuscia' e la New Lady Spartanese con il corpo bandistico 'Città di Bisacquino'. Le bande partiranno da piazza Colombo alle 16.30, a un quarto d'ora l'una dall'altra.

Il percorso prevede: via Matteotti, via Corradi, bia Palazzo e piazza Colombo. Alle 17.30 sulla scalinata del Casinò l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e, alle 18.30 circa in piazza Borea d’Olmo, l'esibizione finale New lady Spartanes. Sono previste soste musicali da 5 minuti in: piazza Colombo alla partenza sul solettone, via Matteotti di fronte al Teatro Ariston, quindi di fronte al cinema Centrale e all'incrocio con via Corradi.

LA STORIA DEL CORSO FIORITO: nasce nel 1904 con il nome "Festa della Dea Flora". In quell’occasione sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel Dopoguerra, prese il nome di “Italia in Fiore” e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Seguì un periodo di interruzione dal 1966 al 1980, quando la manifestazione riprese con nuovo slancio trasformandosi in uno degli eventi di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo con la denominazione di “Corso Fiorito”. Nella seconda metà degli anni Novanta ha attraversato una nuova fase di successo e notorietà anche fuori dai confini della città grazie all’inserimento della sfilata e della premiazione nella trasmissione “Linea Verde” con il nome di “Sanremoinfiore”, a un nuovo e più regolare assetto come l’assegnazione, ad ogni edizione, di un tema su cui i maestri di composizione floreale sono chiamati a cimentarsi, e al voto di una giuria, composta anche da personaggi di ampia notorietà legati, in qualche modo, al tema stesso.

(Sotto la gallery tutte le informazioni utili sul corso fiorito e la sfilata delle bande)