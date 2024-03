Un carro sul canyoning, Ventimiglia partecipa a Sanremo in Fiore 2024 (Foto e video)

Con un carro sul canyoning Ventimiglia parteciperà al Corso Fiorito, che quest'anno avrà come tema “SanremoINfiore 2024 & Outdoor”.

Il carro, che ha preso vita in una struttura a Bevera, è stato portato a Sanremo dove i carristi de "Cheli d'ina vota" si dedicheranno agli ultimi e importanti preparativi: l’allestimento floreale. "Il 23 e il 24 marzo saremo ospiti a Sanremo per il corso fiorito" - dice l'assessore di Ventimiglia con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro - "E' una manifestazione che ci rende particolarmente orgogliosi anche perché la maggior parte delle compagnie carriste che sono chiamate alla realizzazione dei carri appartengono al nostro patrimonio culturale. E' una tradizione che Ventimiglia deve salvaguardare".

Anche Ventimiglia prenderà, perciò, parte alla tradizionale sfilata dei carri di Sanremo. "Sono tanti i carristi di Ventimiglia che lavorano non soltanto per il carro che rappresenterà la nostra città ma anche per altri carri in partecipazione al Corso Fiorito" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Devo ringraziare Rfi perché quando il comune di Sanremo ha chiesto una disponibilità di spazio, ho chiesto a Rfi e prontamente mi ha risposto e così siamo riusciti a dare a titolo gratuito uno spazio nel Parco Roja dove è stata organizzata una tensostruttura che ha ospitato i carristi per la realizzazione del carro di Ventimiglia e di altri carri in concorso. La tradizione di infioratura a mosaico è mantenuta grazie a questa manifestazione, noi parteciperemo convintamente, abbiamo, infatti, anche sostenuto con maggiori risorse la realizzazione del carro di Ventimiglia".