Sanremo: è arrivato il giorno del 'Corso Fiorito', alle 10.30 il via alla sfilata. Ecco come seguirla

Finalmente ci siamo! E' il giorno del ‘Corso Fiorito’, la tradizionale sfilata dei carri che torna dopo quattro anni ad allietare la prima domenica di primavera, con il tema “SanremoINfiore &Outdoor”. Ieri la città era già animata, con la presenza delle bande e dei gruppi, che hanno allietato migliaia di residenti e turisti che hanno già affollato Sanremo. Nella notte i maestri hanno terminato i carri con gli ultimi accorgimenti e sono pronti per uscire.

Il grosso del pubblico che assieperà quest'oggi la sfilata sta arrivando. Sono infatti attesi centinaia di pullman e migliaia di auto private che raggiungeranno la città dei fiori per far festa insieme a chi (molti quelli delle seconde case) sono arrivati già ieri. Per la prima volta la sfilata ospiterà carri provenienti da Locarno (Svizzera) e da Mentone (entrambi fuori concorso, così come Sanremo). Altra novità di quest’edizione, a fine sfilata i carri fuori concorso verranno allestiti e poi posizionati a Pian di Nave dove potranno essere ammirati anche nel pomeriggio di domenica.

La sfilata dei carri prenderà il via alle 10.30. Il percorso ad anello si snoderà lungo le seguenti vie e piazze cittadine: Lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. Previsti tre giri: l’ultimo giro verrà ripreso dalle telecamere di Linea Verde (Rai 1). L’accesso al percorso sarà libero e gratuito.

Questo l'ordine di uscita dei carri: Sanremo (fuori concorso), Bordighera (handbike), Vallecrosia/Camporosso (beach volley), Taggia (ciclismo), Imperia (arrampicata), Pompeiana (snorkeling), Riva Ligure (trekking), Isolabona (surf), Ospedaletti (montani bike), Ventimiglia (canyoning), Santo Stefano al mare (parapendio), Dolceacqua (running). Fuori concorso Locarno e Mentone. Il Comune di Seborga ha invece rinunciato alla partecipazione per i costi troppo elevati.

I posti a sedere sono a pagamento, posizionati sul piazzale Carlo Dapporto e, l’accesso alle tribune verrà consentito sino alle 9.30.

Sono previsti i seguenti parcheggi straordinari per auto e bus:

- park bus: in via Frantoi Canai (a fianco del Mercato dei Fiori) a pagamento alla tariffa di 60 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco

- park bus: in corso Marconi (corsia preferenziale bus) a pagamento alla tariffa di 60 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco

- park auto: in corso Salvo D’Acquisto (area zona Sud-Est) a pagamento alla tariffa di 20 euro per l'intera giornata, con possibilità di pagamento in loco. L’accesso all’area sarà consentito da corso Trento Trieste con uscita via Nobel

- park auto: in via del Castillo presso la struttura "Portosole", con zone dedicate, fruibile a pagamento secondo le modalità previste dal gestore.

- sono disponibili le consuete strutture del Palafiori (corso Garibaldi 1) e della stazione ferroviaria (corso Cavallotti)

I passeggeri dei bus potranno scendere in zona Rondo' Garibaldi - Largo Ruffini oppure Largo Nuvoloni: il bus, poi, raggiungerà le aree indicate dove potrà sostare (a fine manifestazione, i passeggeri potranno essere recuperati sempre in zona Rondo' Garibaldi - Largo Ruffini oppure Largo Nuvoloni). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo al numero di telefono 0184/580414 o scrivere una mail a turismo@comunedisanremo.it.

Il corso fiorito sarà presentato da Maurilio Giordana. Il costo della manifestazione è di 470mila euro, dei quali per ogni singolo comune circa 9.000 euro. I diversi comuni investono tra i 5.000 e gli 8.000 euro.

Oltre ai carri sfileranno le bande musicali e i gruppi folkloristici che si sono esibiti ieri. Sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri 'R. Lavezzeri', la Lviv Marching Band dall'Ucraina, la banda folkloristica sanremese 'Canta e Sciuscia' e la New Lady Spartanese con il corpo bandistico 'Città di Bisacquino'.

LA STORIA DEL CORSO FIORITO: nasce nel 1904 con il nome "Festa della Dea Flora". In quell’occasione sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel Dopoguerra, prese il nome di “Italia in Fiore” e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Seguì un periodo di interruzione dal 1966 al 1980, quando la manifestazione riprese con nuovo slancio trasformandosi in uno degli eventi di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo con la denominazione di “Corso Fiorito”. Nella seconda metà degli anni Novanta ha attraversato una nuova fase di successo e notorietà anche fuori dai confini della città grazie all’inserimento della sfilata e della premiazione nella trasmissione “Linea Verde” con il nome di “Sanremoinfiore”, a un nuovo e più regolare assetto come l’assegnazione, ad ogni edizione, di un tema su cui i maestri di composizione floreale sono chiamati a cimentarsi, e al voto di una giuria, composta anche da personaggi di ampia notorietà legati, in qualche modo, al tema stesso.

(Sotto il file scaricabile con tutte le informazioni utili sul Corso Fiorito)