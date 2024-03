Sanremo: la sfilata delle bande per le vie del centro apre la due giorni del Corso Fiorito (foto)

A Sanremo è iniziato il fine settimana del Corso Fiorito, la manifestazione che in città mancava da cinque anni, dallo stop per il Covid deciso nel 2020 a pochi giorni dal lockdown.

Dopo l'esperimento dello scorso anno, la manifestazione torna all'antico con tanto dell'antipasto della sfilata della bande al sabato.

E così questo pomeriggio per le strade del centro hanno sfilato le marching band che domani accompagneranno i carri nel percorso che si snoderà tra via Nino Bixio e il lungomare Italo Calvino.

Una sfilata di musica e colori che ha portato la città in pieno spirito Corso Fiorito in un sabato di sole con tanti residenti e turisti per le strade.

Hanno sfilato: Fanfara dei Bersaglieri “R. Lavezzeri”, Lviv marching band (Ucraina), Banda folkloristica “Canta e Sciuscia”, New Lady Spartanes + Corpo Bandistico “Città di Bisacquino”.

“C'è grande attesa per lo spettacolo di domani e già oggi si è percepito l’entusiasmo per le strade di Sanremo. Un ottimo inizio, con tanti visitatori presenti in città”, hanno dichiarato il sindaco Alberto Biancheri e l'assessore al turismo Giuseppe Faraldi, che nel pomeriggio hanno fatto visita ai carristi alle prese con gli ultimi preparativi.