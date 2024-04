Fiori Digitali e giardini realizzati: una sinergia di creatività a Villa Ormond (Video e Foto)

Nella giornata di apertura di Villa Ormond in Fiore, i visitatori sono stati testimoni di una fusione unica tra tradizione e innovazione, grazie alla collaborazione tra i giardinieri di CNA Imperia e i talentuosi professionisti dei mestieri digitali.



"Ho pensato alla leggerezza delle farfalle ed ho realizzato quanto esposto in Villa Ormond, ma vedere questa opera trasformarsi grazie al lavoro dei ragazzi dei mestieri digitali è stata un'esperienza davvero bella", dice Vincenzo Palladino, Presidente di mestiere dei Giardinieri di CNA Imperia, dopo la giornata di apertura dell'evento.

"L'opera di Vincenzo ha attratto oltre 500 click sul QR code per attivare le farfalle virtuali (quindi, realisticamente, oltre mille persone) e decine di bambini e adulti a fotografarsi e farsi video tra la reale e bellissima opera di Palladino e le farfalle virtuali dei ragazzi del digitale", comunica Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia.





"Abbiamo visto la splendida opera di Vincenzo e abbiamo proposto una nuova idea, tutto in pochi giorni. Grazie a Kostantin, Simone Caridi e gli altri del gruppo, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Questa è la strada che CNA intende percorrere: sinergie, collaborazioni, contaminazioni tra mestieri per crescere", dice Graziano Poretti, Presidente di mestiere Digitali.

"Abbiamo in cantiere altri progetti a cominciare dall'Artiturismo per citarne uno, tutte iniziative che coinvolgono mestieri diversi dove porteremo la nostra esperienza di digitali imparando e confrontandoci con gli altri".





Si replica anche domani con un piccolo dono per i bambini, una farfalla da colorare disponibile vicino alla farfalla con i fiori, che prenderà vita volando nel cellulare grazie alla realtà aumentata.

Vedi video dei Fiori Digitali