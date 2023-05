Taggia: a caccia di rifiuti alle Caserme Revelli e alla Darsena, lezione di plogging per gli studenti del Colombo (Foto e video)

Si tratta di una pratica che permette di raccogliere rifiuti mentre si cammina o corre. L’attiva arriva al termine di un progetto portato avanti nel corso dell’anno scolastico dai ragazzi, con l’obiettivo di conoscere meglio il territorio, in particolare l’area delle Caserme. Tutti gli insegnanti per ogni disciplina di competenza hanno approfondito tematiche e sensibilità legate alla storia di questo luogo che oggi ospita il plesso scolastico. L'attività di pulizia e quindi valorizzazione del territorio circostante rappresenta un ulteriore passo.

Istituto Colombo e Panathlon Club per fare sport e tutelare l'ambiente

L'iniziativa è stata subito bene accolta e promossa dalla dirigente scolastica Lucia Jacona e organizzata in loco dai professori Rodolfo Squillace, Vitan Mircea ed Emanuela Maniera, con l'ausilio del Panathlon Club della provincia di Imperia che recentemente ha iniziato a promuovere l'attività di plogging a livello locale. L'associazione ha voluto donare pinze raccogli rifiuti e guanti ai ragazzi, mettendo a loro disposizione anche i sacchetti necessari alla raccolta della spazzatura. Inoltre è stato coinvolto anche l'ufficio ambiente del Comune di Taggia, oggi presente con l'ispettore ambientale Maurizio Liberto e Amaie che procederà a raccogliere i rifiuti trovati e differenziati.

In una mattinata raccolti tantissimi rifiuti

C'è tanto lavoro da fare e una mattinata da sola non basta per ripulire questi due spazi. Da sottolineare però la passione e il sorriso dei ragazzi che hanno colto lo spirito dell'iniziativa dandosi da fare senza sosta. Sia alle caserme che alla Darsena il risultato è stato lo stesso: tanta spazzatura. Dopo diverse ore di lavoro sono stati raccolti un considerevole quantitativo di sacchetti. L'iniziativa non ha risolto il problema di decoro che tocca questi due spazi ma ha sicuramente contribuito a rendere questi luoghi un po' più puliti oltre a stimolare l'amore per la tutela del territorio in questi giovani.