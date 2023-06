Ponte del 2 giugno: ieri prime code nel Ponente, alberghi quasi al 'sold out' sia a Sanremo che nel Dianese

E’ iniziato già ieri il lungo ponte del 2 giugno che, per gli albergatori della nostra provincia si preannuncia scoppiettante per le prenotazioni e le presenze nelle strutture ricettive.

Nei luoghi di villeggiatura, in particolare a Sanremo e nel Golfo dianese, le camere sono piene al 100 per cento per stasera e domani con le partenze che sono previste per domenica.

Ma già ieri gli alberghi hanno lavorato molto, con l’arrivo di diversi vacanzieri per un 80% di camere piene e la voglia di sole e mare che, per oggi e domani sembrano pronti a soddisfare le voglie di chi è approdato sulla riviera di ponente. Per domenica, invece, sembra che si possa invertire la rotta con qualche piovasco in più.

Già nel pomeriggio di ieri si sono registrate diverse code sulla A10 Genova-Ventimiglia, a dimostrazione dell’esodo già iniziato verso la nostra provincia. E in più anche le seconde case sono state riaperte per buona pace anche di ristoratori e gestori di locali che, quindi, vedranno un bel pienone in questo fine settimana, dopo un mese di maggio così così, almeno secondo il loro giudizio rispetto allo stesso mese del 2022.

Dal Dianese arrivano notizie ancora più confortanti, tenuto conto dell’ottimo andazzo dei viaggi organizzati. Molti gli stranieri che, nel mese di maggio hanno riempito gli alberghi, in particolare tedeschi e svizzeri. E, per il ponte appena iniziato, le prenotazioni sono talmente interessanti che, in molti evidenziano un qualcosa addirittura in più delle vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e primo maggio.

Per le prossime settimane i sentori sono piuttosto positivi per gli albergatori della nostra provincia, che contano di fare buoni affari soprattutto nei weekend mentre si stanno muovendo anche le prenotazioni di chi vuole trascorrere una vacanza un po’ più lunga. A breve partiranno anche quelle del ‘fine scuola’ ma, in generale, le previsioni per l’estate sono buone.