Ventimiglia: revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano

Il Sindaco, Flavio Di Muro, informa che, a seguito dei nuovi campionamenti effettuati nella giornata di ieri, è rientrato il lieve superamento dei valori previsti per i parametri microbiologici che avevano portato giovedì sera ad un’ordinanza contingibile ed urgente, richiesta a scopo meramente cautelativo, dal Dipartimento di Prevenzione di ASL1.

È stata pertanto revocata l’Ordinanza n. 55 del 30/05/2024 di non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano in Corso Genova (da Villa Olga a ex Ospedale Santo Spirito) e Via Nervia lato monte (da civico 1 a civico 25).

Il presente avviso verrà trasmesso anche a mezzo del servizio di allertamento del Comune di Ventimiglia “Sindaci in Contatto 2.0” al quale, ancora una volta, il Sindaco chiede di iscriversi per facilitare le comunicazioni in emergenza, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

Compilando il form online al sito www.ventimiglia.sindacincontatto.it, indicando l’indirizzo di residenza e i recapiti telefonici per eventuali messaggi suddivisi per zona. Oppure chiamando il numero 0184 716250. Attenzione però, in questo modo non sarà possibile indicare l’indirizzo di residenza e quindi ricevere messaggi mirati.