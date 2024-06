Fuga di gas e due abitazioni evacuate, questa mattina in via Circonvallazione a Sanremo, in frazione Bussana. Il forte odore di gas che proveniva da una delle due case ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e i Carabinieri. Uno dei due appartamenti era vuoto mentre dall’altro sono stati fatti uscire gli occupanti. Dopo l’intervento dei pompieri e dell’azienda del gas l’allarme è rientrato.