Sanremo: Festa della Repubblica celebrata nel pomeriggio, corteo e onore al Monumento ai Caduti (Foto e Video)

Festa della Repubblica spostata al pomeriggio, una novità quella odierna per Sanremo. Anche per evitare la sovrapposizione con la cerimonia provinciale che si è svolta questa mattina in Calata Cuneo a Imperia, il Comune matuziano ha deciso di celebrare l’anniversario della Repubblica quasi al calar del sole.

Il raduno delle rappresentanze militari, associazioni combattentistiche e d’arma, autorità si è svolto in piazza Bora D’Olmo e non sul solito solettone di piazza Colombo, oggetto da alcuni giorni del cantiere che rimuoverà la struttura dei vecchi negozi e ristoranti.

Quindi la classica sfilata del corteo per le vie cittadine e la sosta al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona di alloro.

L’onore ai Caduti è stato celebrato dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

La giornata dedicata alla Repubblica si concluderà questa sera alle 21, con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Casinò (ingresso libero).