Il Fermi-Polo-Montale con il plesso Montale di Bordighera al Palafiori di Sanremo per ‘Cyber-Bullis-NO!’

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Fermi-Polo e in particolare il plesso Montale di Bordighera ha partecipato alla parte finale del progetto ‘Cyber_Bullis_NO!’ a Sanremo al Palafiori, assieme a classi, docenti e dirigenti di tutte le scuole, dall’infanzia alla primaria e secondaria di primo grado, che sono state premiate per i lavori svolti sulla tematica del cyberbullismo nel corso dell’anno scolastico.

Alla secondaria di secondo grado è stato riservato il palco per un interessante debate sul tema “Questa Assemblea crede che i social network non dovrebbero impedire la pubblicazione di nessun contenuto, al fine di proteggere la libertà di parola”.

Si sono alternati nel dibattito la classe 4B dell’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing come PRO e la 4T del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate come CONTRO. Nel dibattito è stato seguito il modello World School Debate. Ciascuna squadra ha avuto diritto a quattro interventi: 1° pro e 1° contro (prologo), 2° pro e 2° contro, 3° pro e 3° contro e, infine, epilogo contro e epilogo pro. La durata degli interventi ha seguito questa scansione:

■ 1° pro e 1° contro → 8 minuti + 8 minuti

■ 2° pro e 2° contro → 8 minuti + 8 minuti

■ 3° pro e 3° contro→ 8 minuti + 8 minuti

■ epilogo contro e epilogo pro → 4 minuti + 4 minuti

Al termine sono state fatte le premiazioni per i lavori delle scuole di ordine inferiore e per ultimi sono stati premiati i ragazzi del debate: è risultata vincente la 4T, ma un plauso d’onore anche ai ragazzi di 4B è doveroso.

Un’esperienza coinvolgente, da rinnovare. Un grazie particolare, scrivono gli studenti, alla prof.ssa Marcogiuseppe, la nostra referente anti bullismo, che ha reso tutto ciò possibile.