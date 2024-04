Ospedaletti, domani la cerimonia istituzionale del 'Centenario del Comune'

Alle ore 10,30 si svolgerà domani la cerimonia istituzionale del 'Centenario del Comune di Ospedaletti' presso Piazza dei Caduti di Nassiriya. Alla cerimonia partecipano autorità politiche, religiose, militari e civili. Hanno garantito la loro presenza gli alunni della scuola di Ospedaletti e rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli ex Sindaci ed ex Assessori e Consiglieri comunali, i rappresentanti delle Associazioni cittadine che operano in ambito sociale, culturale, sportivo e di volontariato.

La colonna sonora dell'evento è a cura della Banda di Pompeiana.

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà all'interno del centro polivalente La Piccola.