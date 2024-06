Imperia: scomparsa di Sergio De Nicola, il cordoglio e il ricordo del sindaco Claudio Scajola

"Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Sergio De Nicola, già assessore della nostra città e presidente di AMAT. È stato da sempre mio sincero amico, senza tentennamenti, nei tempi migliori e in quelli peggiori".

Interviene in questo modo il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, nel ricordo dell'ex amministratore. "Lo ricordiamo tutti per la sua simpatia, per il suo sarcasmo - prosegue - ma anche per la grande passione e conoscenza che aveva della cucina. Porto nel cuore i tanti incontri politici durante i quali amavamo discutere dei temi di più stretta attualità in mezzo ai piatti che si dilettava a cucinare".

"A nome mio - termina Scajola - e di tutta la città di Imperia invio le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Ci uniamo al dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene".