Vallecrosia: sei terreni confiscati alla criminalità organizzata verranno acquisiti gratuitamente dal Comune

L’Amministrazione di Vallecrosia ha deciso di acquisire alcuni immobili che potrebbero confluire nel patrimonio comunale a titolo gratuito e finalizzato a restituire alle comunità i beni provenienti dalle attività illecite della criminalità organizzata e di trasformarli in opportunità di sviluppo e crescita per il territorio.

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha evidenziato al la disponibilità di 6 beni immobili (terreni agricoli) che insistono sul territorio di Vallecrosia.

Ovviamente la dei beni confiscati da parte del Comune vede l’ente interessato alla realizzazione di attività sociale per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale. Intende anche offrire opportunità di sviluppo economico e culturale e trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità.

Potranno essere utilizzati, anche avvalendosi del supporto di terzi, per attività di agricoltura biologica e sociale che contribuiscano ad innovare in modo efficacie l’approccio e i modelli dell’intervento educativo e sociale nei confronti di adolescenti e giovani per combattere la mentalità mafiosa e diffondere la cultura della legalità, della solidarietà e della cittadinanza attiva.