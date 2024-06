Ventimiglia: migrante trovato senza vita sul greto del Roya, probabile infarto e indagini dei Carabinieri

Il cadavere di un migrante è stato trovato, questa mattina intorno alle 11, sul greto del Roya nella zona dove si trovano solitamente gli anfratti organizzati dagli stessi profughi.

L’uomo, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe morto per un malore, un probabile arresto cardiocircolatorio. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra ma, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Intervenuti anche i Carabinieri ora si attende il primo esito del medico legale, anche se l’uomo non presenta alcun segno di violenza. E’ senza documenti e, per risalire alla sua identità, dovranno essere eseguiti i controlli dattiloscopici sulla salma.