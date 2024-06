Perinaldo: si perde nel corso di una camminata in montagna, escursionista trovato dai Vvf

Un escursionista che era insieme ad altri amici si è perso, nel tardo pomeriggio di oggi nella zona di Perinaldo.



L'uomo, ad un certo punto dell'escursione, si è staccato dagli altri componenti della camminata, e poco dopo non ha più trovato la via del ritorno. Si sono mobilitati i vigili del fuoco, i carabinieri ed alcuni volontari mentre si è anche alzato l'elicottero Drago. Poco dopo l'uomo è stato individuato e tratto in salvo. Le sue condizioni sono buone.