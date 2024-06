Ventimiglia: il sindaco annuncia lo sgombero dei migranti sotto il cavalcavia, raccolta fondi di 'Progetto 20k'

L’associazione ‘Progetto 20k’, che da molti anni aiuta i migranti anche nella zona di Ventimiglia, ha lanciato una raccolta di fondi di ‘GoFoundme’ per l’acquisto di tende e rifugi per i migranti, dopo l’annuncio del Sindaco, di voler nuovamente mandare via dalla zona di Roverino i profughi, sotto il cavalcavia.

“Si tratta di una pratica molto violenta – evidenzia ‘Progetto 20k’ - che è stata messa in atto anche l’anno scorso come mossa politica di estrema destra, quest’anno con l’avvicinarsi delle elezioni. Alle persone che vivono sotto il ponte non verrà offerta un'alternativa più sicura”-

Proprio per questo l’associazione raccoglie donazioni per acquistare nuove tende, quando la polizia distruggerà quelle attuali, e anche supporto dell’infopoint come spazio sicuro dopo lo sgombero, con cibo, bevande supporto emotivo e legale.

L'obiettivo è di raggiungere i 10mila euro e, al momento, nel sono stati raccolti quasi 4.000.