Il “Maggio dei Libri 2024” al Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia

La Biblioteca Civica Aprosiana aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” promossa a partire dal 2011 dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

In occasione dell'edizione 2024 con slogan “Se leggi ti lib(e)ri”, saranno aperte le porte del Fondo Antico con il ciclo di visite a tema “E perché nella compagnia non mancano di quelli, che se la passano nella semplice lettura…”, maliziosa citazione tratta dall’opera di curiosità erudite La Grillaia di Angelico Aprosio stampata a Bologna nel 1673.

I tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, saranno esposti nell’affascinante sala del Fondo Antico e ogni giovedì e venerdì alle ore 15 e il sabato alle ore 10 sarà possibile partecipare ad una visita guidata per scoprire il percorso tematico della settimana. Giovedì 16 maggio, alle ore 15, si terrà la prima visita guidata sul tema “Leggere per scoprire il mondo”, con una selezione di volumi stampati tra 1500 e 1700 dedicati al viaggio e alle esplorazioni geografiche e archeologiche.

La rassegna, organizzata in collaborazione con l’Assessore alla Cultura del Comune di Ventimiglia dott.ssa Serena Calcopietro, vuole offrire uno sguardo nuovo e originale per valorizzare i tesori della prima biblioteca pubblica della Liguria fondata da Angelico Aprosio nel 1648 e recentemente catalogata integralmente nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Le visite guidate sono adatte a qualsiasi tipologia di pubblico e fascia d’età.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Ventimiglia dott.ssa Serena Calcopietro ha così dichiarato: “È un’iniziativa che coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. Al Fondo Antico si celebra l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. Il Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, promuove l’iniziativa per suggerire la lettura quale forma di libertà e condivisione libera a cui accedere organizzando iniziative in presenza e in digitale da svolgere tra il 23 aprile – Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore – e il 31 maggio. Ventimiglia ha scelto il 16 maggio.”

IL PROGRAMMA DEL “MAGGIO DEI LIBRI”

I temi della rassegna, visitabile durante gli orari di apertura (giovedì 10-18, venerdì 14-18; sabato 9-13) della Biblioteca sita in Via Garibaldi a Ventimiglia Alta, saranno i seguenti:

Dal 16 al 18 maggio: Leggere per scoprire il mondo

Dal 23 al 25 maggio: Leggere a tavola

Dal 30 maggio al 1 giugno: Leggere libri proibiti

Dal 6 all’8 giugno: Leggere in Liguria

Dal 13 al 15 giugno: Leggere i cataloghi