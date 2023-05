Sanremo: la Pigna si colora di stelle e strisce, oltre 200 americani alla scoperta del centro storico (foto)

Non solo francesi, inglesi, tedeschi e nordeuropei. Sanremo da qualche anno ha aperto le porte anche al turismo d’oltreoceano e ne sono conferma di dati che, al termine di ogni estate, mostrano le svariate provenienze dei vacanzieri che scelgono la Città dei Fiori.

Anche se l’estate non è poi così vicina, in questi giorni per i vicoli della Pigna capita di sentir parlare inglese con l’inconfondibile accento americano. Sono oltre 200 gli statunitensi che in questi giorni hanno scelto la città vecchia come meta dei loro pranzi e delle loro passeggiate alla scoperta dei vicoli di Sanremo. Il gruppo, legato a una società di vendita software, è in vacanza a Monaco e non rinuncia quasi quotidianamente alla tappa nella città vecchia.

Una ennesima dimostrazione della potente forza attrattiva della Pigna, pronta a rifarsi il look con il progetto ‘PinQua’ che vedrà alcuni suoi angoli rinascere del tutto, mentre altri saranno abbondantemente riqualificati, dai giardini Regina Elena a scendere verso il palazzo delle Rivolte con la piazzetta che in questi giorni è diventata meta prediletta degli oltre 200 americani innamorati dell’anima storica di Sanremo.